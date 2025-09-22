Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'de! 58 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'ye geldi. BM'de son konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi idi ve tarih 1967'ydi. Şara, 58 yıl sonra Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

MASADA NELER VAR?

Şara'nın temasları kapsamında Suriye-İsrail arasındaki son durumu ve yaptırımları ele alması bekleniyor.

Suriye'nin gündeminde İsrail ile varılması planlanan yeni güvenlik anlaşması da var.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise geçtiğimiz hafta Washington'a giderek ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

Öte yandan BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu New York kentinde 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.