Suriye'de seçim takvimi belli oldu: Halk sandık başına gidecek!

Suriye'de 15-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan parlamento seçimleri lojistik nedenlerle ertelendi. Arap basınında yer alan bilgilere göre, seçimler 5 Ekim'de yapılacak.

Seçimlerin ertelenme kararı, Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklandı. Komite, gecikmenin tamamen lojistik nedenlerden kaynaklandığını ve başvuruların incelenmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle seçim organlarına üyelik için gelen yoğun adaylık başvuruları, alt komiteler üzerindeki yükü artırdı. Komite, sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde tamamlanması için bu ek sürenin zaruri olduğunu vurguladı.

Seçim Komisyonu, daha önce 9-11 Eylül tarihleri arasında adaylık başvurularının alınacağını, 18 Eylül'de ise nihai listelerin açıklanacağını duyurmuştu. Ancak başvuru sayısının beklenenden yüksek olması takvimin yeniden düzenlenmesine yol açtı. Meclis üyeleri, 2011 nüfus sayımına göre vilayetlere bölünmüş bir sistemle seçilecek.