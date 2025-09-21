Menü Kapat
 | Yusuf Özgür Bülbül

Suriye'de seçim takvimi belli oldu: Halk sandık başına gidecek!

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak. Komite, sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde tamamlanması için harekete geçti. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 18:05
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 18:15

'de 15-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan seçimleri nedenlerle ertelendi. Arap basınında yer alan bilgilere göre, seçimler 5 Ekim'de yapılacak.

Suriye'de seçim takvimi belli oldu: Halk sandık başına gidecek!

Seçimlerin ertelenme kararı, Yüksek Seçim Komitesi tarafından açıklandı. Komite, gecikmenin tamamen lojistik nedenlerden kaynaklandığını ve başvuruların incelenmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Özellikle seçim organlarına üyelik için gelen yoğun adaylık başvuruları, alt komiteler üzerindeki yükü artırdı. Komite, sürecin şeffaf ve doğru bir şekilde tamamlanması için bu ek sürenin zaruri olduğunu vurguladı.

Seçim Komisyonu, daha önce 9-11 Eylül tarihleri arasında adaylık başvurularının alınacağını, 18 Eylül'de ise nihai listelerin açıklanacağını duyurmuştu. Ancak başvuru sayısının beklenenden yüksek olması takvimin yeniden düzenlenmesine yol açtı. Meclis üyeleri, 2011 nüfus sayımına göre vilayetlere bölünmüş bir sistemle seçilecek.

