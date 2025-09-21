Menü Kapat
 Onur Kaya

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

Eurovision şarkı yarışmasından süresiz ihraç edilen Rusya, alternatif olarak Intervision isimli şarkı yarışması düzenledi. 22 ülkenin katılımıyla Moskova'da düzenlenen yarışma beğeni topladı. Yarışmayı kazanan ülkenin temsilcisi büyük coşku yaşadı.

AA, İHA
21.09.2025
21.09.2025
Ukrayna savaşı nedeniyle 3 yıl önce şarkı yarışmasından uzaklaştırılan , Intervision adı altında alternatif şarkı yarışması düzenledi.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

EUROVISION BENZERİ FORMAT

Rusya'nın başkenti 'daki Live Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Intervision şarkı yarışmasında Eurovision'a benzer oylama formatı kullanıldı. Katılımcı ülke jürilerinin performanslara verdiği oylarla kazanan belli oldu.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

Yarışmada Rusya'yı ülkenin en popüler pop sanatçılarından olan Shaman'ın temsil etti.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

Ayrıca Belarus, Brezilya, Venezuela, , Mısır, Hindistan, Kazakistan, Katar, Kenya, Çin, Kolombiya, Küba, Madagaskar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sırbistan, Tacikistan, Özbekistan, Etiyopya ve Güney Afrika olmak üzere 20'den fazla ülkeden şarkıcı katıldı.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

KENDİ DİLLERİNDE ŞARKI SÖYLEDİLER

Son dönemlerde formatı eleştirilen Eurovision şarkı yarışmasının aksine Intervision'da ülkelerini temsil eden şarkıcılar geleneksel kostümlerini ağırlıklı olarak kullanırken birçok sanatçı da kendi dillerinde şarkılar söyledi. Binlerce kişinin coşkuyla izlediği, sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladığı yarışma yaklaşık 4 saat sürdü.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

PUTIN'DEN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarışmaya görüntülü mesaj gönderirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarışmayı yerinden izledi.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

ABD'Yİ TEMSİL EDECEK ŞARKICI SON ANDA VAZGEÇTİ

ABD'yi temsil eden "Vassy" takma adıyla tanınan Amerikan ve Avustralya vatandaşı Vasiliki Karagiorgos'un, "Avustralya yönetiminin baskı kurduğu" gerekçesiyle yarışmaya katılamadığı bildirildi.

Vassy'nin bu kararından son anda vazgeçmesini değerlendiren Rus Bakan Lavrov, "Herhangi bir siyasi amaç gütmüyoruz. Kişilerin şahsi amaçlarını, kimliğini, birbirine manevi değerlerine özgürce temas ederek zenginleşeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

YARIŞMANIN KAZANANI BELLİ OLDU

Yarışmadaki sıralama, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşturulan jürinin oylamasıyla belirlendi. 22 ülkeden şarkıcının katıldığı yarışmayı, Vietnam'ı temsil eden yarışmacı Duc Phuc kazandı. Vietnamlı temsilciler, yarışmayı kazanarak 30 milyon rublelik (yaklaşık 360 bin dolar) ödülün de sahibi oldu.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu

Yarışmada 'dan "NOMAD" müzik grubu ikinci, Katarlı Dana Al Meer isimli yarışmacı da üçüncü oldu.

GELECEK YIL SUUDİ ARABİSTAN'DA

"Intervision" uluslararası şarkı yarışmasına gelecek yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Rusya'dan Eurovision'a alternatif yarışma: Intervision'u kazanan ülke belli oldu
