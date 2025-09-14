Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı

İsrail, Saysun ve Cemle köylerinde arama-tarama faaliyetleri yürüttü. İsrail ordusuna ait 18 askeri araç, evlere baskın düzenleyerek arama gerçekleştirdi.

İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı
Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın evlere baskın düzenleyerek arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Ayrıca farklı askeri birliklerin, işgal altındaki Suriye’nin Golan sınırı yakınındaki Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı aktarıldı.

İsrail, Suriye'ye girdi! Askerler köylerde arama yaptı

SURİYE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Haberde, söz konusu hareketliliğin İsrail'e ait insansız hava araçlarının () bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginliğe neden olduğu kaydedildi.

Suriye yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplum bu ihlalleri durdurmaya davet edildi.

