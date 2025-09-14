İsrail, Filistin Stadyumu'ndaki sivilleri vurdu! En az 4 ölü

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu gece Gazze şehrindeki El-Rimal Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Saldırı kapsamında daha önce zorla yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı Filistin Stadyumu'ndaki bir çadırı hedef aldı.
Gazze Şehri hastanelerindeki kaynaklar, saldırıda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını aktardı.
Saldırıda yaralanan kişiler El-Şifa Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırıların neden olduğu panik anları ve yaralılara yapılan müdahalelerin görüntüleri ise kameralara yansıdı.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı El-Teylendi Kavşağı yakınında toplanan sivilleri vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ambulanslarla yaralılar El-Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 803'e, yaralı sayısının ise 164 bin 264'e yükseldiği duyurulmuştu.