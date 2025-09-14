İsrail, Filistin Stadyumu'ndaki sivilleri vurdu! En az 4 ölü

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu gece Gazze şehrindeki El-Rimal Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Saldırı kapsamında daha önce zorla yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı Filistin Stadyumu'ndaki bir çadırı hedef aldı.

Gazze Şehri hastanelerindeki kaynaklar, saldırıda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıda yaralanan kişiler El-Şifa Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırıların neden olduğu panik anları ve yaralılara yapılan müdahalelerin görüntüleri ise kameralara yansıdı.

BİR SİVİL GRUP DAHA HEDEF OLDU

Filistinli kaynaklara göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı El-Teylendi Kavşağı yakınında toplanan sivilleri vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ambulanslarla yaralılar El-Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

CAN KAYBI 64 BİN 803'E ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 803'e, yaralı sayısının ise 164 bin 264'e yükseldiği duyurulmuştu.