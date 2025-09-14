Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail, Filistin Stadyumu'ndaki sivilleri vurdu! En az 4 ölü

İsrail, Gazze'de yer alan El-Rimal Mahallesi'ndeki Filistin Stadyumu'nda bulunan çadırlara saldırı düzenledi. Sivilleri hedef alan işgalci İsrail'in saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü açıklandı.

İşgalci , 'ye yönelik katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusu gece Gazze şehrindeki El-Rimal Mahallesi'ne düzenledi. Saldırı kapsamında daha önce zorla yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı Stadyumu'ndaki bir çadırı hedef aldı.

Gazze Şehri hastanelerindeki kaynaklar, saldırıda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıda yaralanan kişiler El-Şifa Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırıların neden olduğu panik anları ve yaralılara yapılan müdahalelerin görüntüleri ise kameralara yansıdı.

İsrail, Filistin Stadyumu'ndaki sivilleri vurdu! En az 4 ölü

BİR SİVİL GRUP DAHA HEDEF OLDU

Filistinli kaynaklara göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı El-Teylendi Kavşağı yakınında toplanan sivilleri vurdu. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ambulanslarla yaralılar El-Şifa Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail, Filistin Stadyumu'ndaki sivilleri vurdu! En az 4 ölü

CAN KAYBI 64 BİN 803'E ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 803'e, yaralı sayısının ise 164 bin 264'e yükseldiği duyurulmuştu.

