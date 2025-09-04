Avrupa Başsavcılığı'ndan Avrupa'dan İsrail'e gidecek enerji hattına soruşturma!

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) Avrupa'yı Doğu Akdeniz'e bağlayacak 1,9 milyar euroluk AB destekli deniz altı elektrik kablosu projesiyle ilgili olası suçları araştırdığını söyledi.

MALİYETİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Reuters'ın haberine göre, Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail'in de destek verdiği konsorsiyum Avrupa ve Kıbrıs enerji iletim ağlarını birbirine bağlamak üzere Büyük Deniz Bağlantı Kablosu'nu (Great Sea Interconnector-GSI) inşa ediyor ve bu kablo daha sonra İsrail'e kadar uzatılacak. Ancak proje finansmanı ve sürdürülebilirliğine ilişkin bir dizi tartışmalarla anılıyordu. Bu sebeple birçok kez gecikmeye uğrayan proje hakkında EPPO devreye girdi ve Lefkoşa'dan projenin maliyeti ve uygulanabilirliği konusunda açıklama talep etti.

Reuters, Yunanistan'ın ekonomik ve jeopolitik endişeler nedeniyle projede aksama yaşandığı yönündeki haberlerin ardından Mart ayında projeye olan bağlılığını yinelediğini de ekledi.

"OLASI SUÇLAR" İFADESİ KAFA KARIŞTIRDI

Reuters ayrıca Nikos Christodoulides'in dün yaptığı, Avrupa Başsavcılığı'nın "olası suçlar" konusunda soruşturma başlattığı yönündeki açıklamasına da atıfta bulundu ve Reuters'a verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), bir soruşturma yürüttüğünü teyit edebilir. Soruşturmanın sonucunu tehlikeye atmamak için şu anda daha fazla ayrıntı paylaşılamıyor" ifadelerine yer verdi.

DÜNYANIN EN UZUN ENERJİ HATTI OLACAK!

AB'nin Kıbrıs'taki Mali İşler ve Dolandırıcılıkla Mücadele Komiseri Piotr Serafin, Perşembe günü EPPO'nun bağımsızlığını öne sürerek yorum yapmayı reddetti. Ayrıca, ofisinin projeyle ilgili dile getirdiği herhangi bir endişeden haberdar olmadığını da belirtti.

Projenin sorumluları, tamamlandığında 1.240 kilometre uzunluğuyla dünyanın "en uzun" yüksek gerilim kablosu olacağını, aynı zamanda 3.000 metre derinliğiyle de en derin proje olacağını vurguluyor.