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 | Berrak Arıcan

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye kilit bir rol oynuyor, liderler zirvesi için çok önemli

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını ifade etti. Barrack, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın sabrının sonuna geldiğini söyledi. Büyükelçi, Suriye konusunda da SDG'nin, yeni hükümete entegre olması için çabaladıklarını söyledi.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye kilit bir rol oynuyor, liderler zirvesi için çok önemli
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 16:12

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sürerken NTV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Barrack, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, Türkiye'nin önemli ve kilit bir rol oynadığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin büyük bir NATO müttefiki olduğuna da dikkat çeken Büyükelçi, ''Türkiye ayrıca Ukrayna ve Suriye süreciyle beraber görmeye başladığımız bölgesel bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD lideri Donald Trump'ın arası çok iyi.'' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye kilit bir rol oynuyor, liderler zirvesi için çok önemli

''TÜRKİYE DİYALOG KURMADA ÖNEMLİ BİR ARABULUCU''

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile iletişimde olabildiğine dikkat çeken Tom Barrack, ''Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var. Bu da diyalog kurmada önemli bir arabulucu olmasını sağlıyor. Türkiye geçmişte bunu tahıl konusuyla gerçekleştirdi.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye kilit bir rol oynuyor, liderler zirvesi için çok önemli

''TRUMP'IN SABRI TÜKENİYOR, BARIŞ YOKSA DESTEK YOK''

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna konusunda sabrının tükendiğini ifade eden Büyükelçi Barrack, şunları söyledi:

''Herkes için barış, güvenlik ve refah önemli. Eğer barışa varılmazsa ABD'nin desteği alınmayacak. Türkiye de bölgesel bazda bu noktaya varmamızda yardımcı oldu. Trump, sabrının sonuna geldi. Birçok şey diyebilirsiniz ama o sabırlı biri diyemezsiniz. O yüzden Türkiye'nin şu anda müdahale edip, temel seviyede mücadele engelleme yapması, operasyonel sorunları ortadan kaldırmasıyla liderler arasında zirve noktasında en tepede bir görüşme olabilir.''

ABD, SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair de açıklamalarda bulunan Barrack, ''Suriye'deki politikamız son 100 yılda olduğu gibi olmayacak. Çünkü şimdiye kadar bu işe yaramadı. Suriye bölgesinden bahsettiğimizde ortak bir operasyonumuz vardı. Trump da çok açık bir şekilde ifade etti, bir geri çekilme olmayacak, sahadaki asker sayısı da artmayacak, bu azalacak.'' dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye kilit bir rol oynuyor, liderler zirvesi için çok önemli

''SDG'NİN YENİ HÜKÜMETE ENTEGRE OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ''

Suriye'de yeni hükümet ile SDG'nin birleşmesini istediklerini ifade eden Barrack, ''Oradaki işimiz DEAŞ'i ortadan kaldırmak. Biz Türkiye ve bölgenin geri kalanıyla beraber terörizmi her alanda sınırlamaya çalıştık. SDG'nin yeni hükümete entegre olması için çabalıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'de yaptırımları kaldırmasını hatırlatan Büyükelçi, ''Trump, Erdoğan ve Prens Selman muazzam bir iş başardı ve yaptırımlar kalktı. Askeri üslerimizin sayısı da düştü. Bu bir entegrasyon meselesi. Herkesi bir araya getirmek çok zor ama bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum.'' dedi.

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