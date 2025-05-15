ABD'nin ardından Suriye'ye bir iyi haber de AB'den: Yaptırımlar gevşeyecek

ABD lideri Donald Trump'ın, Orta Doğu turu esnasında Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının ardından Avrupa Birliği'nden de Suriye için iyi haber geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, AB dış politika şefi Kaja Kallas, Avrupa’nın Suriye’ye yönelik yaptırımlarını daha fazla gevşetmek için bir teklif sundu.

AB, yeniden yapılanma ve göç çalışmalarında yer alan Suriye bakanlıklarına fon akışına izin verebilir. Öte yandan Kallas'ın teklifinin kabul edilmesi için 27 AB üye ülkesinin anlaşması gerekiyor.

TRUMP SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD lideri Donald Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.