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 | Berrak Arıcan

ABD'nin ardından Suriye'ye bir iyi haber de AB'den: Yaptırımlar gevşeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının ardından Avrupa Birliği de harekete geçti. AB dış politika şefi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların gevşetilmesi konusunda teklifte bulundu.

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ABD'nin ardından Suriye'ye bir iyi haber de AB'den: Yaptırımlar gevşeyecek
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 16:02

ABD lideri Donald Trump'ın, Orta Doğu turu esnasında Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının ardından Avrupa Birliği'nden de Suriye için iyi haber geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, AB dış politika şefi Kaja Kallas, Avrupa’nın Suriye’ye yönelik yaptırımlarını daha fazla gevşetmek için bir teklif sundu.

AB, yeniden yapılanma ve göç çalışmalarında yer alan Suriye bakanlıklarına fon akışına izin verebilir. Öte yandan Kallas'ın teklifinin kabul edilmesi için 27 AB üye ülkesinin anlaşması gerekiyor.

ABD'nin ardından Suriye'ye bir iyi haber de AB'den: Yaptırımlar gevşeyecek

TRUMP SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD lideri Donald Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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