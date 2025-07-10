ABD'nin casus uçağı yeniden Rusya sınırında! Trump Orta Doğu'yu arkasında bırakıyor

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait, 'JAKE17' çağrı koduyla nitelendirilen RC-135V Rivet Joint tipi keşif uçağı, yeniden Rusya sınırına döndü. Bir süredir Orta Doğu bulunan casus uçak, İngiltere’deki bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden havalandı. Uçuş rotası verilerine göre, Estonya, Letonya ve Litvanya üzerinden Finlandiya'ya geçen ABD'nin casus uçağı, Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad toprağında keşif yaptı ardından ise İngiltere'ye döndü.

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ YENİDEN RUSYA

Newsweek'in haberine göre, casus uçağı, mayıs ayında ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük hava üssü olan Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Udeid Üssü'ndeydi. Uçağın yeniden Rusya sınırına yaklaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı önceliğine aldığı yönünde değerlendirmeleri doğurdu.

'RUSYA ENDİŞESİ' VAR

Rusya'nın yakın gelecekte NATO ülkesine olası bir saldırı başlatabileceği yönünde artan endişeler de uçağı Rusya sınırına geri döndürmüş olabilir. Bu uçaklar, genellikle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırındaki doğu kanadında ve Karadeniz’in, Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yakın bölgelerinde görev yapıyor.

İSTİHBARAT TOPLANIYOR

Öte yandan Boeing tarafından üretilen bu uçaklar, çeşitli kaynaklardan sinyalleri ve elektronik verileri toplayarak istihbarat elde ediyor. Mürettebatı arasında elektronik harp subayları ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere 30’dan fazla kişi yer alıyor. İlk olarak 1960’larda uçmaya başlayan bu uçakların, 2040’lı yıllara kadar hizmette kalması bekleniyor.