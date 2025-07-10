Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD'nin casus uçağı yeniden Rusya sınırında! Trump Orta Doğu'yu arkasında bırakıyor

Uzun bir süredir Orta Doğu'da bulunan ABD'nin casus uçağı, yeniden Rusya sınırına döndü. C-135V Rivet Joint tipi keşif uçağı, Rusya sınırında uçuş gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'nin casus uçağı yeniden Rusya sınırında! Trump Orta Doğu'yu arkasında bırakıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:21

'ne ait, 'JAKE17' çağrı koduyla nitelendirilen RC-135V Rivet Joint tipi keşif uçağı, yeniden Rusya sınırına döndü. Bir süredir Orta Doğu bulunan casus uçak, İngiltere’deki bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden havalandı. Uçuş rotası verilerine göre, Estonya, Letonya ve Litvanya üzerinden Finlandiya'ya geçen ABD'nin casus uçağı, Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad toprağında keşif yaptı ardından ise İngiltere'ye döndü.

ABD'nin casus uçağı yeniden Rusya sınırında! Trump Orta Doğu'yu arkasında bırakıyor

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ YENİDEN RUSYA

Newsweek'in haberine göre, casus uçağı, mayıs ayında ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük hava üssü olan Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Udeid Üssü'ndeydi. Uçağın yeniden sınırına yaklaşması ABD Başkanı Donald Trump'ın 'nı önceliğine aldığı yönünde değerlendirmeleri doğurdu.

'RUSYA ENDİŞESİ' VAR

Rusya'nın yakın gelecekte ülkesine olası bir saldırı başlatabileceği yönünde artan endişeler de uçağı Rusya sınırına geri döndürmüş olabilir. Bu uçaklar, genellikle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırındaki doğu kanadında ve Karadeniz’in, Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yakın bölgelerinde görev yapıyor.

ABD'nin casus uçağı yeniden Rusya sınırında! Trump Orta Doğu'yu arkasında bırakıyor

İSTİHBARAT TOPLANIYOR

Öte yandan Boeing tarafından üretilen bu uçaklar, çeşitli kaynaklardan sinyalleri ve elektronik verileri toplayarak elde ediyor. Mürettebatı arasında elektronik harp subayları ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere 30’dan fazla kişi yer alıyor. İlk olarak 1960’larda uçmaya başlayan bu uçakların, 2040’lı yıllara kadar hizmette kalması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump’tan bu kez de bakıra vergi! Yeni oranı açıkladı
Bugüne kadar ki en büyük saldırı! Zelenskiy bizzat duyurdu: Rusya, 13 füze ve 728 İHA ile saldırdı
ETİKETLER
#rusya
#nato
#istihbarat
#Ukrayna Savaşı
#abd hava kuvvetleri
#Rc-135v Rivet Joint
#Elektronik Harp
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.