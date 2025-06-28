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 | Berrak Arıcan

ABD'nin İran'ı ikna etmek için para vereceği iddiaları Trump'ı kızdırdı

ABD'nin İran'ı müzakere masasına çekmek için 30 milyar dolar vereceği öne sürüldü. Başkan Donald Trump, bu iddianın 'asılsız ve uydurma' olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

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ABD'nin İran'ı ikna etmek için para vereceği iddiaları Trump'ı kızdırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 12:11

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri amaçlara hizmet etmeyecek şekilde nükleer tesisler geliştirmesi için 30 milyar dolar finansal destekte bulunmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

ABD'nin İran'ı ikna etmek için para vereceği iddiaları Trump'ı kızdırdı

''ASILSIZ VE UYDURMA''

Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ı ikna etmek için para vereceği iddiaları Trump'ı kızdırdı

''ABD, İRAN'A PARA VERECEK'' İDDİASI

NBC News'in konuya aşina 3 kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği ileri sürülmüştü.

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ETİKETLER
#iran
#donald-trump
#Nükleer Tesisler
#Askeri Destek
#Finansal Yardım
#Uydurma Haber
#Trump Yalanlıyor
#Dünya
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