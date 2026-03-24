 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin İran'ın Hark Adası işgali planı: 3 bin kişilik hava indirme birliğiyle saldırı

ABD Savunma Bakanlığı'na yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğinin Hark Adası'na saldırıda kullanılabileceği iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı () yetkililerinin, 'a saldırılar kapsamında bir muharebe birliğinin konuşlandırılması olasılığını değerlendirdiği iddia edildi. The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, 3 bin kişilik hava indirme birliğinin Hark Adası'na saldırıda kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ordunun "eylemlerini ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirirken, Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin herhangi bir talimat gelmediğini belirtti.

HARK ADASI'NI 'ELE GEÇİRMEK'

Yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'nın "ele geçirilmesine" yönelik saldırıya onay vermesi durumunda bir başka olasılığın da değerlendirildiği ifade edilerek bunun, bölgeye gelmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinden yaklaşık 2 bin 500 askerin düzenleyeceği saldırı olduğu savunuldu.​​​​​​​

İRAN'DAN HARK UYARISI

İranlı bir askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “’de güvensizliğin bir seçenek haline geleceğini” söyledi. Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.

