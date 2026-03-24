 | Berrak Arıcan Baş

Trump için 'İran'ın en saygın ismi' kim? ABD'nin Tahran'da 'potansiyel lider adayı' olarak gördüğü isim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere açıklaması yaptığı sırada 'İran'ın en saygın ismi' ile görüştüğünü söyledi. ABD yönetiminin İran'da kimi 'potansiyel lider adayı' olarak gördüğü ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 11:06

ABD Başkanı , dün İran ile müzakerelerin başladığını ve olumlu seyrettiğini söyledi. Trump, 'İran'ın en saygın ismi' ile görüştüklerini söyledi. ABD basınından Politico, Trump yönetiminin, İran'da kimi 'potansiyel lider adayı' olarak gördüğünü yazdı.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin başladığını ve olumlu seyrettiğini belirterek, İran'ın 'potansiyel lider adayı' olarak görülen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüştüklerini ima etti.
Trump yönetimi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı 'uzlaşılabilir bir figür' ve 'potansiyel lider adayı' olarak değerlendiriyor.
Beyaz Saray yetkililerine göre Kalibaf, olası bir yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde kilit rol oynayabilir.
Trump'ın, Hark Adası'na saldırmak istemediği ve 'yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğu' öne sürüldü.
Trump daha önce, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vuracaklarını duyurmuş, daha sonra bu süreyi 5 gün uzatmıştı.
Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yapmış, Tahran Belediye Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş bir isimdir.
Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberde, Trump yönetiminin, İran'da olası yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın kilit rol oynayabileceğini ifade edildi.

ABD İÇİN İRAN'IN 'POTANSİYEL LİDER ADAYI'

Washington'ın Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu ismin "sıcak bir seçenek" olduğunu ancak acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, Trump'ın Hark Adası'na saldırmak istemediğini, "yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğunu" öne sürdü.

ABD ANLAŞMAYI GÜVENCE ALTINA ALMAK İSTİYOR

Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.

MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?

1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Kalibaf, ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.

9 Temmuz 1999'da Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin Cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.

Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2017 yıllarında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu. Ülke lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine adaylıktan çekildi.

Kalibaf, geçen dönem de Meclis Başkanı seçilmiş ve 4 yıl bu görevi sürdürmüştü.

