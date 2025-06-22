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 | Banu İriç

ABD'nın İran'ın nükleer tesisini vururken kullandığı silahlar belli oldu

ABD bugün resmen İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşa fiili olarak destek olmaya başladı. İran'da bulunan üç nükleer tesise saldırıda kullanılan silahlar belli oldu.

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ABD'nın İran'ın nükleer tesisini vururken kullandığı silahlar belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 06:48
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 06:48

İran'ın üç nükleer tesisi ABD tarafından vuruldu. Üç nükleer tesis arasındaki en kilit noktalardan Fordo'nun 6 sığınak delici mühimmatla vurulduğu ve ABD denizaltılarından ateşlenen 30 Tomahawk'ın ateşlendiği ortaya çıktı.

ABD'nın İran'ın nükleer tesisini vururken kullandığı silahlar belli oldu

TRUMP İLE GÖRÜŞMESİNİ AKTARDI

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini aktaran Fox News sunucusu Sean Hannnity İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin fırlatıldığını açıkladı.

İran'ın Fordo nükleer tesisi için en az 2 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) mühimmat kullanılması gerektiğinin dile getirildiğini hatırlatan Hannity, ancak ABD Başkanı ile yaptığı konuşmada 6 sığınak delici mühimmatın kullanıldığını öğrendiğini belirtti.

ABD'nın İran'ın nükleer tesisini vururken kullandığı silahlar belli oldu

Hannity, "Diğer iki büyük İran nükleer tesisi olan Natanz ve İsfahan, yaklaşık 645 kilometre uzaktaki Amerikan denizaltıları tarafından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildi." ifadelerine yer verdi.

Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

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