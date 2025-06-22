ABD'nin İran'a saldırısı sonrası nükleer sızıntı endişesi

ABD'nin İran'da üç nükleer tesise yaptığı saldırı sonrası bölgede sızıntı endişesi hakim. İranlı yetkililer saldırı sonrası son duruma ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerine ABD'nin yaptığı saldırı sonrası "Nükleer sızıntı var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fordo dahil 3 tesise yapılan saldırının ardından Kum eyaletinden bir yetkili bu soruya açıklık getirdi.

Kum valilik yetkilisi, "Fordow nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır" dedi.