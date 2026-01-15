ABD'nin o hamlesi İran'ı kabuğuna çekti! Hava sahasını kapatma nedeni ortaya çıktı

İran, artan bölgesel gerilimler sebebiyle hava sahasını sivil uçuşa kapattı. Sadece karardan önce izin verilen uluslararası uçuşlara sınırlı geçiş izni verildiği duyuruldu.

Bu karar, ABD'nin Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru bir uçak gemisi muharebe grubunu konuşlandırması sonucu eş zamanlı geldi. İran'ın bu hamlesi, iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiği anlamı taşıyor.

ABD'nin İran'a yönelttiği sözlü ve askeri baskı giderek artarken, İngiltere'de güvenlik gerekçesiyle Tahran'da yer alan personellerinin geçici olarak çekildiğini duyurdu. Öte yandan ABD sanal büyükelçiliği İran'da yer alan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

"YABANCI AKTÖRLER KIŞKIRTICI ROL OYNUYOR"

İran hükümet yetkilileri, ülke içindeki protestolarda yabancı aktörlerin kışkırtıcı rol oynadığını ileri sürdü ve bu kapsamda "yabancı istihbarat bağlantılı unsurların" sorumlu tutulacağını belirtti. Yargı yetkilileri de protestolar sırasında tutuklanan kişilere karşı "hızlı ve doğru" adli süreçlerin işletileceğini vurguladı.

İSRAİL SINIRA ASKER YIĞDI

Bölgedeki askeri gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde, İsrail ordusunun da sınır güvenliğini güçlendirdiği ve mevcut durumu yakından izlediği ifade edildi.