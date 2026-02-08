Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

ABD ile İran arasındaki müzakerelere katılan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, bölgede görev yapan ABD uçak gemisini ziyaret etti. Birkaç gün önce İran'a ait insansız hava aracını düşüren pilotla da konuşan Witkoff, "Çıkarlarımızı savunan, düşmanlarımızı caydıran askerlerle olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

08.02.2026 06:39
ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 06:39
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 06:39

İran görüşmeleri için 'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD'nin Umman heyetindeki ikili, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Umman Denizi'nde görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü ziyaret etti.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

MÜRETTEBATLA BİR ARAYA GELDİLER

CENTCOM'un açıklamasına göre, Amiral Cooper, Witkoff ve Kushner ile Umman Denizi'nde seyreden uçak gemisindeki mürettebatı ziyaret etti.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

İran görüşmeleri için Umman'da bulunan Witkoff ve Kushner'in Cooper ile gemiyi ziyaret etmesi dikkati çekti.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

"PİYADELERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Cooper, söz konusu ziyarete ilişkin, "ABD halkı ile Abraham Lincoln Uçak Gemisi Saldırı Grubu'nun denizcileri ve deniz piyadelerine duyduğumuz inanılmaz gururu paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

İRAN İHA'SINI DÜŞÜREN PİLOTLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ziyarete ilişkin açıklamasında Witkoff, 3 Şubat Salı günü uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını düşüren pilotla da konuştuğunu belirtti.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Çıkarlarımızı savunan, düşmanlarımızı caydıran ve her gün nöbet tutarak dünyaya Amerikan kararlılığını gösteren kadın ve erkek askerlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Umman heyetinden manidar hamle! Trump'ın temsilcileri savaş gemisini ziyaret etti

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

