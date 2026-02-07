Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa üslerini vururuz

ABD-İran gerilimi, Umman'da başlayan görüşmelerle biraz daha ılıman bir hal almaya başlarken İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'nin saldırma ihtimaline karşı bir açıklama geldi. Arakçi "Böyle bir durumda biz de ABD üslerini hedef alırız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa üslerini vururuz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 21:07

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 17’ncisi düzenlenen El Cezire Forumu kapsamında bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da El Cezire televizyonuna ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, Washington ile yapılan görüşmelerin "iyi bir başlangıç" olduğunu, ancak iki taraf arasında güvenin tesis edilmesi için uzun bir yol bulunduğunu söyledi.

"NÜKLEER ZENGİNLEŞTİRME KESİN HAKKIMIZDIR"

Arakçi, söz konusu müzakerelerin dolaylı şekilde gerçekleştirildiğini ve yalnızca nükleer dosyaya odaklandığını belirterek, "sıfır zenginleştirme" konusunun müzakere çerçevesinin dışında olduğunu ve İran’ın bu seçeneği kabul etmeyeceğini vurguladı. Arakçi, "Zenginleştirme bizim kesin hakkımızdır ve devam etmelidir. Onlar bombardımanla bile İran’ın bu konudaki kabiliyetlerini ortadan kaldıramadı" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa üslerini vururuz

"GÜVENCE SAĞLAYACAK BİR ANLAŞMAYA HAZIRIZ"

İran’ın uranyum zenginleştirmeye ilişkin endişeleri giderecek ve gerekli güvenceyi sağlayacak bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu kaydeden Arakçi, İran’ın füze programının ise savunma amaçlı olduğunu ve bu konunun ne şimdi ne de gelecekte müzakere edilemeyeceğini söyledi. Arakçi, müzakere sürecinin her türlü tehdit ve baskıdan uzak olması gerektiğini belirterek İran’ın ABD’nin de bu yaklaşımı benimsemesini umduğunu ifade etti.

"URANYUMUN ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI GÜNDEMDE DEĞİL"

Görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Arakçi, İran’ın nükleer dosyasının yalnızca müzakerelerle çözüme kavuşturulabileceğini vurgulayarak diplomasi dışında bir yolun sonuç vermeyeceğini söyledi.

Arakçi, müzakerelerin hedefinin "adil ve karşılıklı çıkarlara dayalı" bir sonuca ulaşmak olması gerektiğini belirtirken, bunun da güven inşası ve taraflar arasında gerçekçi müzakerelerin yürütülmesini gerektirdiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa üslerini vururuz

Diplomasinin önemini vurgulayan Arakçi, İran’ın nükleer dosyasının çözümünde tek yolun müzakere masası olduğunu, zenginleştirme seviyesinin ülke içi ihtiyaçlara göre belirlendiğini ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının da gündemde olmadığını söyledi.

"ABD HEYETİ İLE TOKALAŞTIK"

Arakçi, bir sonraki görüşme için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini ancak Tahran ve Washington’un bu görüşmenin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı. Arakçi ayrıca, dünkü görüşmelerin dolaylı olmasına rağmen kendisi ile ABD heyeti üyeleri arasında karşılaşma ve tokalaşma fırsatının doğduğunu da ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD saldırırsa üslerini vururuz

"ABD BİZE SALDIRIRSA ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ"

Savaş ihtimalinin her zaman bulunduğunu ve İran’ın buna hazır olduğunu kaydeden Arakçi, "ABD’nin bize saldırması halinde ABD topraklarını hedef almamız mümkün değil, ancak İran’a yönelik bir saldırı durumunda bölgede bulunan ABD üslerini hedef alacağız. Biz komşu ülkelere saldırmıyoruz. Hedefimiz ABD üsleridir. İkisi arasında çok büyük bir fark var" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaşın gölgesinde Umman'da kritik görüşme: ABD ve İran masaya oturdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye ile Suudi Arabistan arasında dev iş birliği! Ortak havayolu şirketi kurulacak: 2 milyar dolarlık imza atıldı
ETİKETLER
#abd
#iran
#Nükleer Müzakereler
#Füze Programı
#Zenginleştirme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.