ABD'ye ait 21 tanker uçağı Avrupa'ya ilerliyor! Endişe verici bir ilk

İran-İsrail savaşı devam ederken, ABD’nin savaş uçaklarına yakıt sağlayan 21 tanker uçağını doğu yönünde Avrupa’ya doğru konuşlandırması küresel güvenlik açısından kaygı uyandırdı. Bu hareketin rutin NATO tatbikatlarıyla hiçbir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 21 tanker uçağının doğuya, Avrupa’ya doğru yola çıktığı bildirildi. Uzmanlara göre bu sevkiyat, alışılagelmiş NATO tatbikatlarının çok ötesinde, hatta eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte gerçekleşiyor.

EN FAZLA 10-15 ADET GELMİŞTİ

DD Geopolitics'te yer alan bilgilere göre yetkililer, bu hareketin NATO’nun Trident Juncture gibi büyük tatbikatlarıyla ilgili olmadığını net bir şekilde belirtti. Örneğin, 2018 yılında düzenlenen ve son yılların en büyük NATO tatbikatı olan Trident Juncture kapsamında ABD yalnızca 6 ila 8 tanker uçak göndermişti. O dönemki tankerlerin çoğu İngiltere'deki RAF Mildenhall ve Almanya’daki Ramstein gibi Avrupa üslerinden havalanmıştı. Üstelik toplam sayı, NATO müttefiklerinin desteğiyle bile en fazla 10 ila 15 arasında kalmıştı.

OPERASYON HAZIRLIĞI MI?

Bu defaki sevkiyat ise ABD anakarasından yapılan, çok daha kapsamlı ve olağandışı bir hareketlilik olarak dikkat çekiyor. Tanker uçakları, uzun menzilli bombardıman uçakları, savaş jetleri ve istihbarat uçuşları için stratejik güç çarpanı olarak biliniyor. Yani bu sevkiyat, sadece lojistik değil, aynı zamanda operasyonel kapasite açısından da ciddi anlamlar taşıyor.

Bazı askeri analistler, bu gelişmenin İran-İsrail savaşı sürerken yaşanmasının küresel çapta yeni bir tırmanışın habercisi olabileceği uyarısında bulunuyor.