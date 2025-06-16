İran’ın füze yağmuru Tel Aviv’e ulaştı: Yaralılar ve büyük hasar var

İran’ın sabaha karşı İsrail’e düzenlediği yoğun füze saldırısında, hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler Tel Aviv ve çevresine isabet etti. Gush Dan bölgesi ve Petah Tikva'da binalarda büyük yıkım meydana gelirken, Hayfa’daki sanayi bölgelerine de füze düştüğü belirtildi. İsrail ordusu, vurulan noktalardan görüntü paylaşılmaması konusunda uyarı yaptı. İlk belirlemelere göre saldırılarda biri ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı.