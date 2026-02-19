Adeta şehrin kahramanı ilan edildi! Gizemli bağışçıdan 21 kiloluk bağışla Osaka’da su krizine can suyu

Japonya'da Osaka şehrinin Belediye Başkanı Yokoyama Hideyuki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçen yıl gizli bir kişinin şehirde eskiyen su sisteminin onarımı için "şaşırtıcı miktarda" altın bağışında bulunduğunu belirtti.

Yokoyama, "isminin gizli kalmasını isteyen" bu kişinin Kasım 2025'te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne 21 kilogramlık altın bağışladığını ifade etti.

Söz konusu kişinin "Su temini projesine yardımcı olmak için bağışlamak istiyorum." ifadesini kullandığını aktaran Yokoyama, buna karşı teşekkür etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

"ŞOK OLDUM"

Yokoyama, "Şok oldum. Bu kesinlikle şaşırtıcı bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için dikkatlice kullanacağız." sözlerine yer verdi.

Haberde, belediye yetkililerinin aynı kişinin Ekim 2025'te de 500 bin yen (Yaklaşık 145 bin TL) tutarında nakit bağışta bulunduğunu bildirdiği belirtildi.

Belediye yönetiminin, bağış yapılan "altını satarak elde edilecek geliri" su borularının değiştirilmesi projesinde kullanmayı planladığı bildirildi.

Yerel medyada daha önce, Osaka şehrinde eskiyen su sisteminin tadilatı çalışmalarının "gerçek maliyetin planlanan bütçeyi aşması" nedeniyle aksadığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyinde, yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfuslu Osaka şehri, Japonya'nın ticaret merkezlerinden kabul ediliyor.