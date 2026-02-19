İngiltere’nin Nottingham şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de hediye edilen 10 sterlin değerindeki 200 Degrees Coffee kartını kullanmak üzere kafeye gitti. Flying Horse Walk’ta yer alan şubeden bir Matcha Latte sipariş eden Downing, ödeme sırasında ekranda beliren rakamı görünce şoke oldu.

Dinle Özetle

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 103

HABERİN ÖZETİ Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı Nottingham'da yaşayan Sophie Downing adlı genç kadın, 10 sterlinlik bir kahve kartının bakiyesinin 63 katrilyon sterlin görünmesiyle şaşkınlık yaşadı. Sophie Downing, 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee kartını kullanmak için gittiği kafede ekranda 63 katrilyon sterlin bakiye gördü. Bu tutarın Elon Musk'ın servetinin yaklaşık 100 bin katına ve dünya ekonomisinin toplam hacmini yüzlerce kez aştığı belirtildi. Downing, durumu 'komik' olarak değerlendirdi ve muhtemelen barkodun yanlış okutulduğunu düşündüğünü söyledi. Kartın yalnızca ilgili kafe zincirinde kullanılabildiği ve bu devasa bakiyenin gerçek bir serveti temsil etmediği belirtildi.

Kasiyer, ekranda beliren astronomik tutarı görünce adeta donakaldı. Kartın bakiyesi 63 katrilyon sterlin olarak görünüyordu; yani 63 sayısının yanında tam 15 sıfır bulunuyordu.

Bu akıl almaz tutar, milyarder Elon Musk’ın servetinin yaklaşık 100 bin katına karşılık geliyor. Hatta dünya ekonomisinin toplam hacmini dahi yüzlerce kez aşan bir büyüklüğe ulaşıyor.

Downing yaşadığı anı, “Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi.” sözleriyle anlattı.

"MUHTEMELEN BARKOD YANLIŞ OKUTULDU"

İlk alışverişini 12 Şubat’ta yapan genç işletmeci, birkaç gün sonra kartı tekrar denediğinde bakiyenin hala aynı şekilde göründüğünü söyledi.

Kendi güzellik merkezini işleten Downing, durumu fırsata çevirmeyi düşünmediğini belirterek şunları söyledi:

“İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu.”

Kahve zinciri 200 Degrees Coffee ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

PARAYI SADECE AYNI KAFEDE HARCAYABİLİR

Ancak olayın dikkat çeken noktası şu: Bu devasa bakiye gerçek bir serveti temsil etmiyor. Kart yalnızca ilgili kafe zincirinde kullanılabiliyor. Yani Downing kağıt üzerinde dünyanın en zengin kişisi gibi görünse de, harcama imkanı sadece kahve ve kruvasanla sınırlı kalıyor.