Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı

Nottingham'da bir kafede 10 sterlinlik kartla kahve almak isteyen Sophie Downing, kartının bakiyesinin 63 katrilyon sterlin olduğunu görünce şoke oldu. Downing durumu espriyle karşılarken kartın sadece kahve zincirinde geçerli olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 15:55

İngiltere’nin Nottingham şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Sophie Downing, Noel’de hediye edilen 10 sterlin değerindeki 200 Degrees Coffee kartını kullanmak üzere kafeye gitti. Flying Horse Walk’ta yer alan şubeden bir Matcha Latte sipariş eden Downing, ödeme sırasında ekranda beliren rakamı görünce şoke oldu.

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı

0:00 103
HABERİN ÖZETİ

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Nottingham'da yaşayan Sophie Downing adlı genç kadın, 10 sterlinlik bir kahve kartının bakiyesinin 63 katrilyon sterlin görünmesiyle şaşkınlık yaşadı.
Sophie Downing, 10 sterlinlik 200 Degrees Coffee kartını kullanmak için gittiği kafede ekranda 63 katrilyon sterlin bakiye gördü.
Bu tutarın Elon Musk'ın servetinin yaklaşık 100 bin katına ve dünya ekonomisinin toplam hacmini yüzlerce kez aştığı belirtildi.
Downing, durumu 'komik' olarak değerlendirdi ve muhtemelen barkodun yanlış okutulduğunu düşündüğünü söyledi.
Kartın yalnızca ilgili kafe zincirinde kullanılabildiği ve bu devasa bakiyenin gerçek bir serveti temsil etmediği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Kasiyer, ekranda beliren astronomik tutarı görünce adeta donakaldı. Kartın bakiyesi 63 katrilyon sterlin olarak görünüyordu; yani 63 sayısının yanında tam 15 sıfır bulunuyordu.

Bu akıl almaz tutar, milyarder Elon Musk’ın servetinin yaklaşık 100 bin katına karşılık geliyor. Hatta dünya ekonomisinin toplam hacmini dahi yüzlerce kez aşan bir büyüklüğe ulaşıyor.

Downing yaşadığı anı, “Gerçekten çok komikti. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Kasadaki görevlinin yüz ifadesi ‘Bu da ne?’ der gibiydi.” sözleriyle anlattı.

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı

"MUHTEMELEN BARKOD YANLIŞ OKUTULDU"

İlk alışverişini 12 Şubat’ta yapan genç işletmeci, birkaç gün sonra kartı tekrar denediğinde bakiyenin hala aynı şekilde göründüğünü söyledi.

Kendi güzellik merkezini işleten Downing, durumu fırsata çevirmeyi düşünmediğini belirterek şunları söyledi:
“İstesem gidip raftaki her şeyi alabilirim ama dalga geçmek istemiyorum. Muhtemelen barkod yanlış okutuldu.”

Kahve zinciri 200 Degrees Coffee ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bir kahve kartıyla saatler içinde dünyanın en zengini oldu! Ancak ufak bir sorun vardı

PARAYI SADECE AYNI KAFEDE HARCAYABİLİR

Ancak olayın dikkat çeken noktası şu: Bu devasa bakiye gerçek bir serveti temsil etmiyor. Kart yalnızca ilgili kafe zincirinde kullanılabiliyor. Yani Downing kağıt üzerinde dünyanın en zengin kişisi gibi görünse de, harcama imkanı sadece kahve ve kruvasanla sınırlı kalıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu
Elon Musk’tan servet açıklaması! Nakit varlığı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#Nottinghamshire
#Sophie Downing
#200 Degrees Coffee
#Yanlış Bakiye
#Teknoloji Hatası
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.