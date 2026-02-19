Menü Kapat
TGRT Haber

Dünya
Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

Romanyalı bilim insanları Scerisoara Buz Mağarası'nda 5 bin yaşındaki Psychrobacter SC65A.3 bakterisini inceleyerek süper bakterilere karşı etkili yeni antibiyotikler geliştirmeyi hedefliyor. Bakterinin 100den fazla direnç geni taşıması modern tıbbı baştan yazabilir.

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu
Bilim insanları Scerisoara Buz Mağarası'nda yer alan ve 5 bin yaşındaki bir bakteriyi analiz etmeye çalışıyor. Romanyalı bilim insanları tarafından keşfedilen Psychrobacter SC65A.3 bakterisi, yeni nesil antibiyotiklerin geliştirilmesinde kilit rol üstlenebilir.

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

HABERİN ÖZETİ

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

Romanya'daki bir buz mağarasında bulunan 5 bin yıllık bir bakteri, modern ilaçlara dirençli olmasına rağmen süper bakterileri yok etme potansiyeliyle yeni antibiyotik geliştirmede kilit rol oynayabilir ancak iklim değişikliğiyle serbest kalması riskler içeriyor.
Romanya'daki Scerisoara Buz Mağarası'nda 5 bin yıllık Psychrobacter SC65A.3 bakterisi keşfedildi.
Bakteri, modern ilaçlara direnç gösterirken günümüzün tehlikeli süper bakterilerini yok edebilme özelliğine sahip.
Analizler, bakterinin 100'den fazla direnç genine sahip olduğunu ve antibiyotik direncinin binlerce yıl önce doğada geliştiğini gösteriyor.
Bakterinin benzersiz genleri ve enzimleri, yeni nesil antibiyotiklerin geliştirilmesinde umut vadediyor.
İklim değişikliğiyle eriyen buz tabakaları, bu tür binlerce yıllık genlerin serbest kalarak küresel antibiyotik direncini derinleştirme riski taşıyor.
Benzersiz tür, modern ilaçlara karşı direnç gösterirken aynı zamanda günümüzün en tehlikeli süper bakterilerini yok edebilme özelliğini barındırıyor.

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

BİNLERCE YIL ÖNCE DOĞAL YOLLARLA GELİŞMİŞ KANITLANDI

Yapılan analizlerde, bu binlerce yaşındaki bakterinin 100'den fazla direnç genine sahip olduğunu ortaya çıktı. Bu durum, bakterilerin antibiyotiklere karşı geliştirdiği savunma mekanizmalarının, insanlığın henüz tıbbi tedavi yöntemlerini keşfetmesinden binlerce yıl önce doğada geliştiğini kanıtlıyor.

Çalışmanın yazarlarından mikrobiyolog Kristina Purkarya, bu buluntunun birçok modern antibiyotiğe karşı bağışıklığı olduğunu ifade etti. Ancak asıl ilginç olan, bakterinin günümüzdeki birçok ilaca dirençli süper bakterinin büyümesini durdurabilme yeteneğine sahip olması olarak açıklandı.

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

13 BİN YILLIK TARİHİ KAYIT SUNUYOR

Araştırmacılar, bu örneklere ulaşabilmek için mağaranın "Büyük Salon" adlı bölümünde 24 metre uzunluğunda dev bir buz çekirdeği deldiler. Bu buz parçası, bilim insanlarına yaklaşık 13 bin yıllık bir tarihsel kayıt sunuyor.

İzole edilen buluntunun genomunda henüz işlevi tam olarak çözülememiş yaklaşık 600 gen bulundu. Bunun yanı sıra, virüsleri, mantarları ve diğer bakterileri etkisiz hale getirebilen 11 farklı genin varlığı da tıp alanında umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Buzun içindeki gizemli keşif! Modern tıbbı baştan yazacak 5 bin yaşında süper bakteri bulundu

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FELAKETE DE YOL AÇABİLİR

Bilim insanları, bu keşfin büyük fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskler de içerdiğini belirtiyor. İklim değişikliğiyle eriyen buz tabakaları, binlerce yıl saklı kalmış genlerin serbest kalarak günümüz bakterileri arasında yayılmasına neden olabilir.

Bu durum, küresel direnci sorununu daha da derinleştirme tehlikesi taşıyor. Öte yandan, söz konusu bakterinin ürettiği benzersiz enzimler, yeni nesil ilaçların geliştirilmesinde kritik bir rol oynayabilir. Bu nedenle uzmanlar, bu mikroorganizmalarla çalışırken sıkı güvenlik protokollerinin uygulanmasının şart olduğunu vurguluyor.

