Afganistan'da sel felaketleriyle mücadele ediliyor. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sellerde en az 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 137 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

HABERİN ÖZETİ Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi öldü, yaralandı, 2 binden fazla ev yıkıldı Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti, yaralandı ve çok sayıda ev yıkıldı. Selde en az 61 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı ve 4 kişi kayboldu. Ülkenin 34 ilinden 25'inde 2 bin 448 ev tamamen veya kısmen yıkıldı. 26 bin 841 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Afganistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde daha fazla şiddetli yağış beklendiği ve sel riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

2 BİN 488 EV TAMAMEN YIKILDI

Sözcü Mücahid, ölümlerin çoğunun ülkenin güney ve batı illerinde kayda geçtiğini aktardı.

Mücahid, Afganistan'ın 34 ilinden 25'inde 2 bin 448 evin tamamen veya kısmen yıkıldığını, 26 bin 841 dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını belirtti.

Afganistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde daha fazla şiddetli yağış beklendiğini, özellikle dağlık ve savunmasız bölgelerde sel riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.