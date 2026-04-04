Afganistan'da sel felaketi: Onlarca kişi öldü, yaralandı, 2 binden fazla ev yıkıldı

Afganistan'da sel felaketleriyle mücadele ediliyor. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sellerde en az 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 137 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de kaybolduğunu ifade etti.
Sözcü Mücahid, ölümlerin çoğunun ülkenin güney ve batı illerinde kayda geçtiğini aktardı.
Mücahid, Afganistan'ın 34 ilinden 25'inde 2 bin 448 evin tamamen veya kısmen yıkıldığını, 26 bin 841 dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını belirtti.
Afganistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde daha fazla şiddetli yağış beklendiğini, özellikle dağlık ve savunmasız bölgelerde sel riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.