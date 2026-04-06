Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ Ahmed Şara ile Emmanuel Macron görüştü! Görüşmenin ayrıntıları belli oldu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Taraflar, bölgede yaşanan askeri tırmanışı ve bunun güvenlik ile istikrara etkilerini değerlendirdi. İki lider, Suriye ile Fransa arasında güvenlik ve askeri işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Liderler arasındaki görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Görüşmede taraflar, bölgede yaşanan askeri tırmanışı ve bunun güvenlik ile istikrara etkilerini değerlendirdi.

İki lider Suriye ile Fransa arasında güvenlik ve askeri işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.