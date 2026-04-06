Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kıbrıs'ta kritik zirve! Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, BM ev sahipliğinde bir saatten fazla süren bir görüşme yaptı. Liderler, çözüm süreci için hazırlanan yol haritası üzerinde mutabık kalırken, Nisan ayı sonunda somut adımlar atmak üzere yeniden görüşme kararı aldı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 19:40

Kuzey Türk Cumhuriyeti () Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde bir araya geldi.
Görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde gerçekleşti ve 1 saat 20 dakika sürdü.
Liderler, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve esasa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirttiler.
BM tarafından yapılan açıklamada, liderlerin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa yönelik kararlı taahhüdünü ve aktif rolünü memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.
Güven artırıcı önlemler konusunda kaydedilen ilerlemenin gözden geçirildiği ve temsilcilere kalan konuların nihai hale getirilmesi amacıyla görüşmelere devam etme talimatı verildiği belirtildi.
Liderler, daha somut açıklamalar yapabilmek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme kararı aldılar.
İKİNCİ GÖRÜŞME NİSAN SONU OLACAK

KKTC ile GKRY arasında Birlemiş Milletler () ev sahiplinde görüşme gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde 1 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası BM tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve liderler verimli bir tartışma yürüttü. Esasa ilişkin görüş alışverişinde bulundular ve bundan sonraki yol haritası üzerinde durdular. Liderler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa yönelik kararlı taahhüdünü ve aktif rolünü memnuniyetle karşıladılar. Bu çerçevede Genel Sekreter’in çabalarını desteklemeye devam etme konusunda hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca güven artırıcı önlemler konusunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiler. Temsilcilerine kalan konuların nihai hale getirilmesi amacıyla görüşmelere devam etme talimatı verdiler. Son olarak liderler daha somut açıklamalar yapabilmek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme kararı aldılar" denildi.

