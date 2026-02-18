Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

HABERİN ÖZETİ Ahmed Şara imzaladı! Suriye'de genel af ilan edildi: 4 suç harici tüm hükümlüler serbest Suriye Cumhurbaşkanı Esad, ramazan ayına girerken müebbet hapis cezalarını indiren, çeşitli suçlarda af sağlayan ancak işkence ve ağır insan hakları ihlallerini kapsam dışı bırakan genel af kararnamesi yayınladı. Suriye Cumhurbaşkanı Esad, ramazan ayına girerken kapsamlı bir genel af kararnamesi çıkardı. Kararname, müebbet hapis cezalarını 20 yıla indirirken, geçici ağır hapis cezalarını yarıya düşürüyor ve kabahatleri affediyor. Kaçakçılık, bilişim ve döviz suçları da affa dahil edilirken, silah suçlarında üç ay içinde teslim şartıyla tam af sağlanıyor. Sağlık durumu ağır olan ve belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için özel af hükümleri bulunuyor. İşkence, insan ticareti ve Suriye halkına karşı ağır ihlaller af kapsamı dışında bırakıldı.

KAÇAKÇILIK VE DÖVİZ BÜROLARI SUÇLARI DA DAHİL EDİLDİ

Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi.

SİLAH SUÇLARINDA TESLİM SONRASI AF

Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi.

Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.

KARARNAMEDE HÜKÜMLÜLER İÇİN SAĞLIK VE YAŞLILIK DETAYI DA VAR

Kararname, sağlık durumu ağır olanlar ile belirli bir yaşın üzerindeki hükümlüler için de özel hükümler içeriyor. Sağlık veya yaş durumları nedeniyle özel koşullara sahip olanların, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

İŞKENCE VE HALKA AĞIR İHLALLER KAPSAM DIŞI

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ile bazı ağır nitelikli suçlar af kapsamı dışında bırakıldı.

Arap ülkelerinde ramazan ayında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı örneklere rastlanıyor.