'Alışılmadık yolcu' nedeniyle uçak 1 saat geç kalktı! Bazı yolcular öfkeden deliye döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco Körfez Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Southwest Airlines uçağı, 'alışılmadık bir yolcu' nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak kalktı. Yolcular bu duruma tepki gösterdi.

ABD'nin San Francisco Körfez Havaalanı'ndan San Diego Uluslararası Havaalanı'na giden 1568 numaralı uçak 1 saat gecikmeli olarak hareket edebildi. Uçak rötarının sebebi ise 'alışılmadık bir yolcu' idi.

San Francisco Körfez Havaalanı'ndan San Diego Uluslararası Havaalanı'na giden 1568 numaralı uçak, 'alışılmadık bir yolcu' olan 1,2 metrelik Bebop adlı robot nedeniyle bir saat rötar yaptı.
Uçağın kalkışı, Bebop adlı robot yüzünden yaklaşık bir saat gecikti.
Mürettebat, robotun uçağa nasıl bineceği konusunda endişeliydi.
Robotun lityum pili, izin verilen maksimum boyutu aştığı için çıkarıldı.
Bazı yolcular, reklam amaçlı yapıldığı düşünülen bu durum nedeniyle uçağın gecikmesine tepki gösterdi.
1,2 METRELİK ROBOT

FlightAware'in verilerine göre, saat 14:00'te kalkması planlanan uçak, Bebop adlı 1,2 metre boyundaki bir robot nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca pistte bekledi. Pilot da 'alışılmadık bir yolcu' nedeniyle gecikme yaşandığını aktardı.

MÜRETTEBAT ENDİŞELİYDİ

Uçağa henüz biniş yapılmadan önce havalimanında robotun dolaştığı görüldü. Havalimanında bulunan bazı yolcular onunla fotoğraf çekildi. Mürettebat ise bu sıra dışı yolcunun nasıl uçacağına dair endişeye kapıldı.

LİTYUM PİLİ ÇIKARILDI

İsminin Bebop olduğu belirtilen robot, 'büyük el bagajları için geçerli olan kurallara aykırı' olması nedeniyle cam kenarına oturtuldu. Bu kez de batarya konusunda kafalar karıştı. Southwest Airlines sözcüsü Lynn Lunsford, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cihazın lityum pili izin verilen maksimum boyutu aştığı için müşteriden pili çıkarması istendi" dedi.

Bebop'un yol arkadaşı Cathy Brown ise "Günümüzde seyahat ederken her türlü yeni maceraya açık olmalısınız." açıklamasında bulundu.

BAZI YOLCULAR İSYAN ETTİ

Bu durumu herkes eğlenceli olarak karşılamadı. Bazı yolcular, uçağın robot yüzünden gecikmesine tepki gösterdi. Bir yolcu, ''Reklam amaçlı yaptığınız bu gösteri ciddi bir gecikmeye neden oldu, tüm uçuş gecikti ve benim de bağlantılı uçuşumu kaçırmama sebep oldu.'' diyerek isyan etti.

Bir başka yolcu ise ''Sırf duygusal destek için o eski püskü şeyi getirmek için uçuşu bir saat geciktirdiğiniz için tebrikler'' diye yazdı.

