Almanya Başbakanı Merz, ABD lideri Trump'a destek verdi: İran'ın nükleer silahı olmamalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Merz'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştüğü ve görüşmede İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Heysem ve Merz’in, şu anda önceliğin çatışmanın genişlemesini engellemek olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

ALMANYA ARABULUCULUĞA HAZIR

Görüşmede, her iki liderin çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik yollara katkı sağlamaya hazır olduklarını yineledikleri ve Merz'in İran'ın nükleer programını sonlandırmak için Umman'ın arabuluculuk çabalarına teşekkür ettiği bildirildi.