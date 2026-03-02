Menü Kapat
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Almanya, Fransa ve İngiltere'den gözdağı açıklaması! "İran'a karşı adımlar atacağız"

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken dünyanın dört bir yanından Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, İran'ın misilleme saldırılarına tepki gösterilererek, "İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız" denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den gözdağı açıklaması!
İsrail ve ABD, cumartesi sabah saatlerinde İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere yönelik saldırılar düzenlemişti. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölürken İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den gözdağı açıklaması! "İran'a karşı adımlar atacağız"

E3 ÜLKELERİNDEN İRAN'A GÖZDAĞI

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerle ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den gözdağı açıklaması! "İran'a karşı adımlar atacağız"

İran'ın saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "E3 liderleri, İran’ın ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir" denildi. İran kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı tedbir alınacağı belirtilerek, "Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız" ifadelerine yer verildi.

E3 ülkelerinin bu konuda ABD ve bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

ETİKETLER
#Bölgesel Güvenlik
#E3 Ülkeleri
#İran Saldırıları
#Abd İsrail Çatışması
#Savunma Tedbirleri
#Dünya
