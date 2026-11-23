Almanya'nın Kehl kentinde bir apartman dairesinde yaşanan olay, bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonuna neden oldu. Offenburg Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun doğal gaz kokusu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Richard-Wagner Caddesi'ndeki bir apartmana çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma helikopteri ile çocuk acil tıp uzmanlarının da yer aldığı operasyonda apartmandaki bir dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında çocukların da olduğu bazı aile sakinlerine ise tıbbi müdahalede bulunuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.