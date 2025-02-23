Almanya'da güneş enerjili ve bataryalı evde şiddetli patlama oldu

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde, güneş enerjisi sistemi ile donatılmış bir evde korkunç bir patlama meydana geldi. İlk incelemeler, aşırı yükleme nedeniyle bataryanın infilak ettiğini gösteriyor. Enkaza dönen evin yıkılacağı ve ev sahiplerinin de olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde, tek katlı bir aile evinde meydana gelen şiddetli patlama, bölgedeki sakinleri korkuttu. Patlamanın ardından evin kırmızı tuğladan inşa edilmiş duvarlarından biri tamamen çökerken, çevreye enkaz parçaları saçıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin yıkılmasının tek seçenek olduğu ve maddi hasarın yüz binlerce euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ, PATLAMAYA YOL AÇTI

İlk incelemeler, patlamanın evdeki güneş enerjisi sistemine ait batarya depolama ünitesinden kaynaklandığını gösteriyor. Güneşli hava nedeniyle bataryanın tamamen dolduğu, ancak fazla enerjinin elektrik şebekesine aktarılamadığı belirtiliyor. Bu durumun, bataryada aşırı yüklenmeye neden olarak şiddetli bir patlamaya yol açtığı ifade ediliyor. Patlama sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Ev sahiplerinin olay anında tatilde olduğu ve bu sayede yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Uzman bir kişi, patlamanın kesin nedenini belirlemek için olay yerinde incelemelerde bulunacak. Kullanılan batarya sisteminin hangi firmaya ait olduğu da henüz belirlenebilmiş değil.