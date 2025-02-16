Türkiye otomotiv sektöründen yılın ilk rekoru! Sektörün ana pazarı Almanya

Türkiye otomotiv sektörü Ocak 2025'te rekor ihracat rakamına ulaşarak 3 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv endüstrisi, bu performansla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı. Ocak ayında ülkenin dış satımında ilk sırada yer alan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

OTOMOTİV İHRACATINDAN YILIN İLK REKORU

2024'ü rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşarak 2025 yılına hızlı başlangıç yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu olmayı başaran otomotiv sektörü, 2025'in ilk ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyar 999 milyon 898 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

YAN SANAYİ İHRACATI ZİRVEDE

Yan sanayi ihracatı zirvede! Geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 8 artan yan sanayi ihracatı, 1 milyar 257 milyon 22 bin dolara ulaştı.

•Binek otomobil ihracatında büyük sıçrama! Geçen yıl ocakta 771 milyon 933 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 23,19 artarak 951 milyon 14 bin dolara yükseldi.

•Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatı 443 milyon 892 bin dolar olarak kaydedildi.

•Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 196 milyon 172 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

•Çekici ihracatı 85 milyon 868 bin dolara ulaştı.

•Diğer kategorilerde 65 milyon 930 bin dolarlık ihracat! Demir yolu taşıtları, mineral yakıtlar ve yağlar ile bisiklet ve mopet gibi iki tekerlekli taşıtlar da bu grupta yer aldı.

ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 11 ARTTI

Ocakta Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 11 artarak 462 milyon dolara çıktı.

• Birleşik Krallık’a ihracatta düşüş! Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerileyerek 330 milyon 74 bin dolara düştü.

• Fransa’ya güçlü artış! Ocakta yüzde 20 artan ihracat 324 milyon 826 bin dolara ulaştı.

• İspanya rekor artışla öne çıktı! Yüzde 48 artış göstererek 253 milyon 269 bin dolara yükseldi.

• İtalya’ya ihracatta düşüş! Yüzde 11 gerileyerek 230 milyon 425 bin dolara indi.

TÜRKİYE’NİN EN FAZLA OTOMOTİV İHRACATI YAPTIĞI 10 ÜLKE

Özellikle İspanya, Romanya ve ABD’ye yapılan ihracatta önemli artışlar yaşanırken, Birleşik Krallık, İtalya ve Polonya’da düşüş dikkat çekti. Türkiye'nin otomotiv sektörünün ocakta dolar bazında en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına kıyasla değişim oranları şöyle:

1.Almanya

•2024 Ocak: 416.356.584 dolar

•2025 Ocak: 462.000.748 dolar

•Değişim: +%11

2.Birleşik Krallık

•2024 Ocak: 333.131.159 dolar

•2025 Ocak: 330.074.690 dolar

•Değişim: -%1

3.Fransa

•2024 Ocak: 271.190.722 dolar

•2025 Ocak: 324.826.326 dolar

•Değişim: +%20

4.İspanya

•2024 Ocak: 170.665.158 dolar

•2025 Ocak: 253.269.975 dolar

•Değişim: +%48

5.İtalya

•2024 Ocak: 259.885.596 dolar

•2025 Ocak: 230.425.672 dolar

•Değişim: -%11

6.Slovenya

•2024 Ocak: 139.274.760 dolar

•2025 Ocak: 168.929.255 dolar

•Değişim: +%21

7.Belçika

•2024 Ocak: 121.446.728 dolar

•2025 Ocak: 130.834.266 dolar

•Değişim: +%8

8.Polonya

•2024 Ocak: 125.465.551 dolar

•2025 Ocak: 118.988.813 dolar

•Değişim: -%5

9.Romanya

•2024 Ocak: 74.811.928 dolar

•2025 Ocak: 110.022.717 dolar

•Değişim: +%47

10.ABD

•2024 Ocak: 80.865.491 dolar

•2025 Ocak: 105.333.705 dolar

•Değişim: +%30

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye otomotiv ihraç eder mi? Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satıma imza attı.