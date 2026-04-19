Almanya’da Türk derneğine saldırı!

Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Burak Bilal, yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.00'de iki kişinin dernek binasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
"Derneğin dışarıdan bütün camlarını kırıp içeriye girmişler. İçeride bayağı hasar var." diyen Bilal, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığını ifade etti. Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını vurgulayarak, "Kendi halimizde faaliyet gösteren bir derneğiz. Bu nedenle yaşanan olay bize şüpheli geliyor." dedi.
Saldırıya ilişkin kamera görüntülerine de değinen Bilal, "Görüntülerde iki kişi görülüyor. Yaklaşık 30 yaşlarında iki şahıs. Biri dışarıda köpekle bekliyor, diğeri içeri girip çıkıyor. Oldukça rahat hareket ediyorlar." diye konuştu.
Bilal, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.