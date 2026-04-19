Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Burak Bilal, yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.00'de iki kişinin dernek binasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Almanya’da Türk derneğine saldırı! Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Burak Bilal, dernek binasına yerel saatle 01.00'de iki kişinin saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırganlar derneğin tüm dış camlarını kırıp içeri girerek hasara yol açmışlardır. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatmıştır. Dernek Başkanı Burak Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını ve olayın kendilerine şüpheli geldiğini ifade etmiştir. Kamera görüntülerinde yaklaşık 30 yaşlarında iki şahsın rahat tavırlarla hareket ettiği görülmüştür.

"CAMLARI KIRIP İÇERİYE GİRMİŞLER"

"Derneğin dışarıdan bütün camlarını kırıp içeriye girmişler. İçeride bayağı hasar var." diyen Bilal, olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığını ifade etti. Bilal, derneklerinin herhangi bir siyasi faaliyet içinde olmadığını vurgulayarak, "Kendi halimizde faaliyet gösteren bir derneğiz. Bu nedenle yaşanan olay bize şüpheli geliyor." dedi.

SALDIRGANLARIN RAHAT TAVIRLARI KAMERADA

Saldırıya ilişkin kamera görüntülerine de değinen Bilal, "Görüntülerde iki kişi görülüyor. Yaklaşık 30 yaşlarında iki şahıs. Biri dışarıda köpekle bekliyor, diğeri içeri girip çıkıyor. Oldukça rahat hareket ediyorlar." diye konuştu.

Bilal, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.