Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Almanya'dan Türkiye'ye 'barış' övgüsü: Arabuluculuğuna minnettarız

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, ABD-İran geriliminde askeri çözümün imkansız olduğunu belirterek Türkiye’nin arabuluculuk çabalarını takdir etti. Wadephul ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisi için Avrupa'nın elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 20:55

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de düzenlenen Sudan Konferansı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında ABD ile arasında müzakerelerin devamı için gösterilen çabalara ve 'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin 17 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek konferansa ilişkin soruları cevapladı. Wadephul, Paris'teki zirvede ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devamı yönündeki çabalara destek vermek istediklerini belirterek, "Elbette bu çatışma askeri yolla çözülemez, müzakereler yoluyla çözülmelidir ve bu nedenle bunu destekliyoruz. Elbette ABD ve İsrail'deki yakın ortaklarımızla ve özellikle de Körfez Bölgesindeki komşu ülkelerle temas halindeyiz. Orada gösterilen tüm çabaları destekliyoruz. Özellikle Türkiye ve Mısır özel bir arabulucu konumundadır ve bunun için çok minnettarız. Bu konuda diplomatik katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İRAN GELECEKTE NÜKLEER SİLAHLANMA TEHLİKESİ OLUŞTURMAMALI"

Wadephul, yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ancak müzakerelerin sonucunda İran'ın gelecekte nükleer silahlanma tehlikesi oluşturmayacağı teminatının verilmesi gerektiğini kaydetti. Wadephul, "Bu sonucu müzakere yoluyla elde etmek için zaman ve enerji harcamaya değer. Umarım bu konuda başarılı olunur. Uluslararası toplum, İran'ın nükleer silahlanmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda birçok karar almıştır, çünkü bu sadece yeni bir silahlanma sarmalını tetikleyecektir" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI: "GÜMRÜK VERGİSİ KABUL EDİLEMEZ"

Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarlayan Wadephul, "Hükümet olarak talep edildiği ve mantıklı olduğu takdirde savaş sonrası senaryosuna yapıcı bir şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu beyan ettik, prensipte buna hazırız. Paris'te cuma günü gerçekleştirilecek toplantıyı beklemek istiyoruz. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekte de güvenliğini sağlamak için destek vereceğini belirtmek amacıyla oraya gidiyor" diye konuştu.

Wadephul, "Hürmüz Boğazı gibi deniz yollarının tek tek devletler tarafından kontrol edilmesi ve orada gümrük vergilerinin alınması kesinlikle kabul edilemez. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin serbest geçişinin yeniden sağlanması için çaba göstereceğiz. Bu sadece Körfez devletlerinin çıkarına değil, sadece doğrudan Asya'daki komşu devletlerin çıkarına değil, aynı zamanda tüm dünya toplumunun çıkarına da olacak. Deniz ticareti, dünya ekonomisinin işleyişi için hayati öneme sahiptir ve bu tür kısıtlamalar kabul edilemez. Dünya ekonomisinin işleyişini hepimizin zarar göreceği bir şekilde etkileyecektir ve bu nedenle çok net bir tutum sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Almanya
#iran
#hürmüz boğazı
#Dış Politika
#Nükleer Silahsızlanma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.