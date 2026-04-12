Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Arabuluculuk sisteminde dikkat çeken başarı: Bakan Gürlek verileri açıkladı

Arabuluculuk sistemi geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yöntem sayesinde mahkemelerin iş yükünde ciddi düşüş yaşandığını belirterek hızlı ve etkin çözümler için çalışmalarının süreceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 18:16

Hukukta uyuşmazlık dosyalarında yargı süreci yoğunluğuna girmeden başvurulan yönteminin başarısı artıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından son yılın verilerini paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunda anlaşma sağlandığını ve mahkemelerin iş yükünün azaldığını bildirdi.
Arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların %54'ünde anlaşma sağlandı.
Arabuluculuk sayesinde hukuk mahkemelerinin iş yükü %25,4 oranında azaldı.
İş mahkemelerinin iş yükü %77,5 oranında azaldı.
Tüketici mahkemelerinin iş yükü %46,1 oranında azaldı.
Asliye ticaret mahkemelerinin iş yükü %32,9 oranında azaldı.
UYUŞMAZLIKLARIN YÜZDE 54'ÜNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Arabuluculuk uygulamalarıyla daha hızlı ve etkin sonuçlar elde ederken, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"2025 yılında arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı. Bu sayede, hukuk mahkemelerinin iş yükü yüzde 25,4 oranında azaldı. İş mahkemelerinin iş yükü yüzde 77,5 oranında azaldı. Tüketici mahkemelerinin iş yükü yüzde 46,1 oranında azaldı. Asliye ticaret mahkemelerinin iş yükü yüzde 32,9 oranında azaldı.

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla daha hızlı ve etkin çözümler sunan uygulamaların kapsamını genişletmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
#adalet bakanlığı
#arabuluculuk
#Uyuşmazlık Çözümü
#Mahkeme Yükü
#Anlaşma Oranı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.