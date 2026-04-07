Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek'ten net mesaj! "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" Bakan Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına karşı Mart ayında ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 binden fazla şüpheliye işlem yapıldığını ve 2 binden fazla kişinin tutuklandığını duyurdu. Mart ayı içerisinde 81 ilde 729 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Toplamda 2 bin 996 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda 7 bin 568 şüpheliye işlem yapıldı ve 2 bin 541 kişi tutuklandı. Yasa dışı bahis operasyonlarında ise 56 operasyonda 1.608 şüpheliye işlem yapıldı ve 455 kişi tutuklandı. En fazla işlem yapılan il İstanbul oldu.

"ÇOK YÖNLÜ BİR TEHLİKEDİR"

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir. Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır.

700'DEN FAZLA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır. Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda 1.608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum. Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

