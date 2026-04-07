Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasının önüne gelen Y.T. (35), giriş kapısının camlarını kırdı.

HABERİN ÖZETİ CHP binasına taşlı saldırı! 'İş vaadi' öfkesiyle tüm camları indirdi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, işe alınma vaadiyle ilgili hayal kırıklığı yaşayan bir şahıs, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasının camlarını kırdı. Y.T. (35) isimli şahıs, akşam saatlerinde CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasına gelerek giriş kapısının camlarını kırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ancak saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Saldırgan daha sonra emniyete giderek teslim oldu ve saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini belirtti. Şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe alınacağı yönünde kendisine söz verildiğini ancak işe alınmadığını, bu nedenle öfkeyle camları kırdığını söylediği öğrenildi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, olayla ilgili olarak şikayetçi olduklarını ve şiddet kültürünün sona ermesini dilediklerini belirtti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Saldırı sonrası emniyete giden Y.T., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe alınacağı yönünde kendisine söz verildiğini ancak işe alınmadığını, bu nedenle anlık öfkeyle camları kırdığını belirttiği öğrenildi.

"HİÇBİR ŞEYDEN DE BİR KORKUMUZ YOK"

Olayın ardından konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, "Bugün akşam saatlerinde maalesef menfur bir saldırı gerçekleştirildi ilçe başkanlığımıza. Hiç tanımadığımız bir şahıs ilçe başkanlığımızın camlarına taşlı saldırıda bulunmuş. Biz Türkiye'yi kuran ve kurtaran partiyiz. Hiçbir şeyden de bir korkumuz yok. İnşallah bu şiddet kültürünün de sona ermesini diliyorum. Mal zararı dışında başka bir zararımız bulunmuyor. Bizler de mahalle ziyaretlerindeydik neyseki burada da bir çalışmamız yoktu. Emniyette ifademizi verdik. Umarım bu olumsuzlukları bir daha yaşamayız ve kimse buna cesaret edemez. Bizler de şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.