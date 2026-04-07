CHP binasına taşlı saldırı! 'İş vaadi' öfkesiyle tüm camları indirdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasının önüne gelen Y.T. (35), giriş kapısının camlarını kırdı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırganın olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Saldırı sonrası emniyete giden Y.T., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk ifadesinde, belediyede işe alınacağı yönünde kendisine söz verildiğini ancak işe alınmadığını, bu nedenle anlık öfkeyle camları kırdığını belirttiği öğrenildi.
Olayın ardından konuşan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, "Bugün akşam saatlerinde maalesef menfur bir saldırı gerçekleştirildi ilçe başkanlığımıza. Hiç tanımadığımız bir şahıs ilçe başkanlığımızın camlarına taşlı saldırıda bulunmuş. Biz Türkiye'yi kuran ve kurtaran partiyiz. Hiçbir şeyden de bir korkumuz yok. İnşallah bu şiddet kültürünün de sona ermesini diliyorum. Mal zararı dışında başka bir zararımız bulunmuyor. Bizler de mahalle ziyaretlerindeydik neyseki burada da bir çalışmamız yoktu. Emniyette ifademizi verdik. Umarım bu olumsuzlukları bir daha yaşamayız ve kimse buna cesaret edemez. Bizler de şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.