Putin, Netanyahu ile görüştü! Rusya'dan arabuluculuk teklifi

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus lider ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

"ARABULUCULUK ÇABALARINA GİRİŞMEYİ TEKLİF ETTİ"

Görüşmenin ana gündem maddesinin İran olduğu öne sürülürken Putin'in İsrail-İran gerilimini azaltmak için arabuluculuk teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Haberde "Putin, istikrarın diplomatik yollarla sağlanmasının önemini vurgulayarak, ilgili tüm devletlerle arabuluculuk çabalarına girişmeyi teklif etti" denildi.