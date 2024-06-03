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Almanya'daki sel felaketinde 1 Türk hayatını kaybetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:31
Almanya&#039;daki sel felaketinde 1 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın güneyinde bulunan Münih şehri yakınlarındaki Schrobenhausen'de meydana gelen sel felaketinde bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. 

Almanya'nın güneyinde Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su basması sonucu itfaiye su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi.

Almanya'daki sel felaketinde 1 Türk hayatını kaybetti - 1. Resim

Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

Bir aylık yağış bir günde yağdı! İtfaiye erlerinin botu alabora oldu, bir kişi öldü - 3. Resim

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal tarafından yapılan açıklamada da "DİTİB Schrobenhausen Derneğimizin Başkan Yardımcısının eși, yoğun yağmur sonucu oluşan sele evinin bodrum katında yakalanmış, boğularak vefat etmiştir. Bu haber camiamızı derinden üzmüştür." ifadesi kullanıldı.

SEL NEDENİYLE 3 BARAJ YIKILDI, 1 İTRAFİYE ERİ ÖLDÜ

Güney Almanya'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeniyle üç barajın yıkıldığı bildirildi. Birçok bölgeyi su bastı, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Bölgeyi ziyaret eden Başbakan Olaf Scholz, selden etkilenen bölgelere federal hükümet olarak yardım sözü verdi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, durumun ciddi ve kritik olduğunu belirterek, yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bir aylık yağış bir günde yağdı! İtfaiye erlerinin botu alabora oldu, bir kişi öldü - 2. Resim

Hafta sonu boyunca devam eden aşırı yağışların ardından bazı bölgelerde suların çekilmeye başladığı ve su baskınları sonucu oluşan hasarın onarılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki yerel yetkililer, Pfaffenhofen an der Ilm'de dün meydana gelen sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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