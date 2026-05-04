Almanya’nın Leipzig kentinde aracın kalabalığın arasına daldığı olayın kaza değil "saldırı" olduğu ortaya çıktı. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, düzenlediği basın toplantısında araçlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de ağır yaralandığını belirterek, saldırgan için "o bir seri katil "ifadelerini kullandı. Schuster, faalin polis tarafından tanındığını, Leipzig şehrinde ikamet eden 33 yaşında bir Alman olduğunu açıkladı. Schuster, "Korkunç bir saldırı. Mevcut duruma göre tek başına hareket eden bir silahlı saldırgan ile karşı karşıyayız" dedi.

Almanya'yı sarsan araçlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

HABERİN ÖZETİ Almanya’yı sarsan araçlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu meydana gelen ve kaza değil 'saldırı' olarak nitelendirilen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster, olayı 'korkunç bir saldırı' olarak tanımladı ve saldırganın Leipzig'de ikamet eden 33 yaşında bir Alman olduğunu belirtti. Leipzig Savcısı Claudia Laube, şüpheli hakkında iki cinayet ve en az iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganın SUV tipi aracıyla saatte 70-80 kilometre hızla yayaların arasına daldığını ifade etti. Yetkililere göre saldırının arka planında siyasi veya dini bir motif bulunmuyor ve aile içi bir anlaşmazlığın saldırıyı tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.



Basın toplantısında konuşan Leipzig Savcısı Claudia Laube ise, şüpheli hakkında iki cinayet ve en az iki cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirterek, "İçişleri Bakanı Schuster’in belirttiği gibi bunun vahşi bir saldırı olduğu varsayımı ile hareket ediyoruz" dedi.

"YAŞANANLAR KARŞISINDA ŞOKTAYIZ"

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, olayı "vahşet" olarak nitelendirerek, "Yaşananlar karşısında şoktayız. İki ölüm, şu ana kadar 3’ü ağır çok sayıda yaralımız var. Bu korkunç saldırıyı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi.

Leipzig Emniyet Müdürü Rene Demmler ise, şüphelinin gözaltına alınırken direnmediğini ve polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın Grimmaische Caddesi üzerinde saatte 70-80 kilometre hızla SUV tipi aracıyla yayaların arasına daldığını belirtti.

Yetkililerin ilk değerlendirmesine göre saldırının arka planında siyasi veya dini bir motif bulunmuyor. Yetkililere göre aile içi bir anlaşmazlık söz konusu saldırıyı tetiklemiş olabilir.