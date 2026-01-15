Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Almanya'yı sarsan olay! Rahma Ayat neden öldürüldü? IGMG'den siyasilere tepki: Yaptıkları başörtüsü düşmanlarına cesaret veriyor

Almanya’da 26 yaşındaki Cezayirli hemşire adayı Rahma Ayat’ın evinde öldürülmesiyle ilgili davada cinayetin ırkçı ve İslamofobik nedenlerle işlendiği iddiaları güçlenirken İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG), ülkedeki siyasi adımların başörtüsü düşmanlarına cesaret verdiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya'yı sarsan olay! Rahma Ayat neden öldürüldü? IGMG'den siyasilere tepki: Yaptıkları başörtüsü düşmanlarına cesaret veriyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 20:19

4 Temmuz 2025'te ’da 26 yaşındaki Cezayirli hemşire adayı Rahma Ayat’ın bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava, Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de görülüyor.

CİNAYET IRKÇI VE İSLAMOFOBİK NEDENLERLE Mİ İŞLENDİ?

Arnum (Hannover) kentinde evinin bulunduğu binada öldürülen Rahma Ayat’ın cinayetine ilişkin soruşturmada, olayın ırkçı ve İslamofobik nedenle işlenip işlenmediği tartışmaları sürerken şüphesiyle tutuklanan 31 yaşındaki Alman komşunun daha önce mağdura yönelik İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler kullandığı iddialarıyla ilgili savcılık ve polis makamlarından bunları doğrular mahiyette bir açıklama gelmedi.

Almanya'yı sarsan olay! Rahma Ayat neden öldürüldü? IGMG'den siyasilere tepki: Yaptıkları başörtüsü düşmanlarına cesaret veriyor

RAHMA AYAT'IN AİLESİNDEN BAŞÖRTÜSÜNDEN ÖTÜRÜ TACİZ EDİLDİĞİ İDDİASI

Karar'dan Feyza Nur Çalıkoğlu'nun haberine göre genç hemşire adayının ailesi saldırganın Rahma Ayat’ı daha önce etnik kimliği ve başörtüsünden ötürü sözlü taciz ettiğini öne sürüyor.

Ayat’ın annesi, kızının olaydan yaklaşık iki ay önce kendisini arayarak komşusundan korktuğunu söylediğini aktarırken, baba cinayetin “açıkça ırkçı ve İslamofobik bir niyetle” işlendiğini savunuyor. Mahkeme heyeti, ailenin yurt dışında yaşaması nedeniyle ifadelerin adli yardımla Cezayir’deki diplomatik temsilcilikler aracılığıyla alınacağını ve sürecin zaman alabileceğini bildirdi.

Almanya'yı sarsan olay! Rahma Ayat neden öldürüldü? IGMG'den siyasilere tepki: Yaptıkları başörtüsü düşmanlarına cesaret veriyor

DAVA IGMG'NİN YAKIN TAKİBİNDE

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) de davayı yakından takip ediyor. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan IGMG Genel Sekreter Yardımcısı Selçuk Çiçek, cinayetin münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Almanya’da artan ırkçı saldırılara işaret eden Çiçek “IGMG olarak bu davayı yakından takip ediyor, Rahma Ayat’ın ailesinin ve tüm nefret suçu mağdurlarının yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.” dedi.

"SUÇSUZ SAVUNMASIZ BİR CAN DAHA NEFRETİN KURBANI OLDU"

Çiçek, “Merve Şerbini’nin ölümü hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Hala aydınlatılamayan NSU Cinayetleri de hakeza unutmuş değiliz. Bugün ise Rahma Ayat kardeşimizin acısını paylaşmak ve ailesine desteğimizi belirtmek üzere Hannover’deyiz.

Almanya’ya yalnız gelerek yeni bir hayata tutunmuş, hemşire olarak çalışan ve güler yüzüyle, ahlakıyla ve insanlığıyla herkesin gönlünde yer edinmiş Rahma (Rahmet) kardeşimiz, üst komşusunun evini basarak gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu aramızdan koparıldı.

Almanya'yı sarsan olay! Rahma Ayat neden öldürüldü? IGMG'den siyasilere tepki: Yaptıkları başörtüsü düşmanlarına cesaret veriyor

Suçsuz, savunmasız bir can daha nefretin kurbanı oldu. Maalesef nefret suçlarının arttığı ve aşırı sağın tüm Avrupa’da güç kazandığı bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Avusturya’da 14 yaş altı olanların okullarda başörtüsü takması yasaklandı ve bu yasak maalesef yasalaştı.

"SİYASET BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLARINA CESARET VERİYOR"

Siyasetin attığı bu adımlar başörtüsünü kriminalize ettiği gibi, düşmanlık besleyenlere de psikolojik cesaret zemini oluşturuyor. bu ideolojilere sahip kişilere psikolojik bir özgüven kazandırmakta ve şiddeti cesaretlendirmektedir. Irkçı partilerin ve nefret söylemlerinin siyasette ve kamusal alanda normalleşmesi, bu ideolojilere sahip kişilere psikolojik bir özgüven kazandırmakta ve şiddeti cesaretlendirmektedir. O nedenle siyasiler sorumluluklarının bilincinde olsun.” ifadelerini kullandı.

"SİYASİLERİN MAHKEMEDE OLMASINI BEKLERDİK"

Bu tür davalarda siyasi temsilin önemine de değinen Çiçek, “Bu kadar ağır bir nefret suçu şüphesinin bulunduğu bir davada, demokratik sorumluluk taşıyan siyasetçilerin de mahkeme salonunda bulunmasını beklerdik.” dedi.

Almanya'yı sarsarak dünya gündemine oturan Rahma Ayat davasının 23 Ocak’ta karara bağlanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisinin başörtüsü hocasına dert oldu: Temizlikçiye benziyorsun, açılmana yardımcı olabilirim
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KKTC'de başörtüsü serbestliği iptal edildi! AYM'nin kararı vatandaşı ikiye böldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı
ETİKETLER
#Almanya
#cinayet
#ırkçılık
#islamofobi
#Nefret Suçu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.