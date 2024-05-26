Altın Palmiye Anora'nın! Cannes'a Filistin mesajları damga vurdu

26 May 2024 09:22 - Güncelleme : 26 May 2024 09:31

Kırmızı halıda Filistin'e destek: Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Cannes'da öyle bir şey yaptı ki

Kırmızı halıda Filistin'e destek: Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Cannes'da öyle bir şey yaptı ki

Fransa'a bu yıl 77'ncisi düzenlenen ve 22 filmin yarıştığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü sahibini buldu. Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi "Emilia Perez" filminin oldu Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmi oldu.

İRANLI YÖNETMENE 'ÖZEL ÖDÜL'

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine "Özel Ödül" verildi. İranlı yönetmen, Tahran yönetiminin festivale katılmasına izin vermediği oyuncuların fotoğraflarını yanında taşıdı.

Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.

EN İYİ KADIN VE ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.

Altın Kamera ödülü de "Armand" filmiyle Norveçli yönetmen Halfdan Ullman Tondel'e verildi.

FESTİVALE DAMGA VURAN FİLİSTİN MESAJLARI

Festivalde başladığı 14 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırılarının sürdüğü ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze de unutulmadı. Ünlü isimler festival boyunca, kullandıkları aksesuarlar ya da kıyafetleri ile Filistin'e destek mesajı verdi.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı desenli broş takmıştı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti'nin Filistinlilere destek amacıyla karpuz motifli broş takması sosyal medyada büyük beğeni almıştı.