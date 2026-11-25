Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel, Ciseureuh Nehri'nin taşmasına neden oldu. Selle beraber ruhsatsız faaliyet gösteren altın madenini su bastı.

Yerel yetkililer, madende 29 işçinin mahsur kaldığını açıkladı fakat detaylı bilgi paylaşılmadı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başkent Cakarta'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan maden kuyusunun yaklaşık 100 metre derinlikte olduğu ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

''SUYUN BİTMESİ ZAMAN ALACAK''

Cakarta Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Desiana Kartika Bahari, yaptığı açıklamada, "Kuyunun içindeki su seviyesi azalmadı ve suyun bitmesi uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.