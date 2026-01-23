Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Amazon kalemi kırdı! Binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor

Amazon, kurumsal çalışanlarının yüzde 10'una tekabül eden 30 bin çalışanı işten çıkaracak. İki haber kaynağına göre, gelecek hafta başlayacak süreç, şirket tarihinin en büyük işten çıkarması olacak.

Amazon kalemi kırdı! Binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 16:21

Amazon toplam 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma planı kapsamında gelecek hafta yeni bir işten çıkarma sürecine başlamayı planlıyor.

Şirket geçen yılın Ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanı işten çıkarmıştı. İki haber kaynağının aktardığına göre, haftaya Salı başlaması beklenen işten çıkarmaların geçen yılki ile benzer sayıda olması bekleniyor.

30 bin çalışan, şirketin kurumsal çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu da Amazon'un 30 yıllık tarihinde yapılacak en büyük işten çıkarma anlamına geliyor. Şirket 2022'de 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

AMAZON İŞTEN ÇIKARMALARI YAPAY ZEKAYA BAĞLADI

Kaynaklar işten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve insan kaynakları birimlerini etkileyeceğini fakat süreci kapsamının hala netlik kazanmadığını ifade etti.

Amazon, Ekim ayında işten çıkarmaları yazılımlarının artışına dayandırmış, çalışanlara gönderilen notta "Bu yapay zeka kuşağı, internetten bu yana gördüğümüz en büyük dönüşümü sağlayan ; şirketlerin her zamankinden çok daha hızlı yenilik yapmasını sağlıyor" diye belirtmişti.

Fakat Genel Müdür Andy Jassy, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuyla ilgili analistlere yaptığı açıklamada, küçülmenin "aslında ne finansal nedenlerle ne de doğrudan yapay zeka nedeniyle" yapıldığını söyledi. Jassy, asıl meselenin şirketin "kültürü" olduğunu belirterek, Amazon'un fazla bürokratik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Amazon çalışanlarının büyük bölümü, şirketin dağıtım merkezlerinde ve depolarında çalışıyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
#yapay zeka
#işten çıkarmalar
#küresel ekonomi
#amazon prime video
#Aws
#Dünya
