Amazon kalemi kırdı! Binlerce çalışanını kovmaya hazırlanıyor

Amazon toplam 30 bin kurumsal çalışanı işten çıkarma planı kapsamında gelecek hafta yeni bir işten çıkarma sürecine başlamayı planlıyor.

Şirket geçen yılın Ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanı işten çıkarmıştı. İki haber kaynağının aktardığına göre, haftaya Salı başlaması beklenen işten çıkarmaların geçen yılki ile benzer sayıda olması bekleniyor.

30 bin çalışan, şirketin kurumsal çalışanlarının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu da Amazon'un 30 yıllık tarihinde yapılacak en büyük işten çıkarma anlamına geliyor. Şirket 2022'de 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı.

AMAZON İŞTEN ÇIKARMALARI YAPAY ZEKAYA BAĞLADI

Kaynaklar işten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve insan kaynakları birimlerini etkileyeceğini fakat süreci kapsamının hala netlik kazanmadığını ifade etti.

Amazon, Ekim ayında işten çıkarmaları yapay zeka yazılımlarının artışına dayandırmış, çalışanlara gönderilen notta "Bu yapay zeka kuşağı, internetten bu yana gördüğümüz en büyük dönüşümü sağlayan teknoloji; şirketlerin her zamankinden çok daha hızlı yenilik yapmasını sağlıyor" diye belirtmişti.

Fakat Genel Müdür Andy Jassy, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuyla ilgili analistlere yaptığı açıklamada, küçülmenin "aslında ne finansal nedenlerle ne de doğrudan yapay zeka nedeniyle" yapıldığını söyledi. Jassy, asıl meselenin şirketin "kültürü" olduğunu belirterek, Amazon'un fazla bürokratik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Amazon çalışanlarının büyük bölümü, şirketin dağıtım merkezlerinde ve depolarında çalışıyor.