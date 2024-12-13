Amazon'dan Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar!

13 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:27

Amazon, Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar bağış yapmaya hazırlanıyor. Jeff Bezos ve Trump arasındaki geçmişteki gerilimler yumuşarken, teknoloji devleri yeni dönemde Başkan ile yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor.

Amazon​, Donald Trump​'ın başkanlık yemin törenine 1 milyon dolarlık bağış yapmayı planlıyor. Şirket ayrıca töreni Amazon Video üzerinden yayınlayarak 1 milyon dolarlık ayni destek sağlayacak. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un, Trump ile görüşmek üzere önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ VE TRUMP ARASINDA YAKINLAŞMA

Bezos, teknoloji sektöründen birçok isim gibi Trump’la daha yakın ilişkiler kurmayı amaçlıyor. Meta​ da iki hafta önce Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağış yaptığını duyurmuştu. Bu, şirketin Trump’a yönelik önceki tutumuna göre büyük bir değişiklik olarak görülüyor. Meta, 6 Ocak 2021’deki olaylardan sonra Trump’ı platformlarından yasaklamıştı.

BEZOS VE TRUMP ARASINDAKİ ÇALKANTILI GEÇMİŞ

Jeff Bezos​, geçmişte Trump’ın eleştirilerine sık sık hedef olmuştu. Trump, 2015 yılında Bezos’un sahibi olduğu The Washington Post ve Amazon'u vergi konularında sert bir dille eleştirmişti. Ancak son dönemde iki taraf arasında daha ılımlı bir hava esiyor. Bezos’un, Trump’ın sahibi olduğu Mar-a-Lago’da diğer teknoloji liderleriyle birlikte bir toplantıya katılması dikkat çekti.

WASHİNGTON POST’TA KRİZ

Jeff Bezos’un, sahibi olduğu The Washington Post'un 2024 başkanlık seçimlerinde adaylara destek açıklamaması yönündeki kararı, gazetede kriz yaşattı. Yayın kurulu üyelerinden bazıları istifa ederken, binlerce okuyucu aboneliklerini iptal etti. Bu kararın, Bezos’un Trump’la ilişkilerini güçlendirme çabası olarak yorumlanması ise tartışmalara neden oldu. Bezos ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.