Anne ve babasını canice katletti! 4 yıl cesetleriyle beraber yaşadı: Nedeni ise kan dondurdu

12 Ekim 2024 15:08 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:48

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Virginia McCullough, anne-babasını canice katledip 4 yıl cesetleriyle yaşadı. Tutuklanınca suçunu itiraf eden McCullough, "Cezamı çekmem doğru olacak" dedi.

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Virginia McCullough, Haziran 2019'da evlerinde anne ve babasını öldürdükten sonra 4 yıl boyunca cesetleriyle yaşadı. Chelmsford Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan McCullough, en az 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılığa göre McCullough, 70 yaşındaki babası John'u ilaçla zehirledi, 71 yaşındaki annesi Lois'i ise çekiç​ ve bıçakla öldürdü. Babasının cesedini yatak odasında "geçici bir mezara" koydu, annesinin cesedini ise bir uyku tulumuna sarıp gardıroba sakladı.

Vahşi cinayetler, ailenin doktorunun şüphelenmesi üzerine polisin eve baskın yapmasıyla gün yüzüne çıktı. McCullough, ebeveynlerini merak eden çevresine yıllarca anne-babasının hasta olduğu veya seyahatte olduğu yalanını söyledi.

"CEZAMI ÇEKMEM DOĞRU OLACAK"

Polis, evde yaptığı aramada cinayet​ sırasında kullanılan silahları da ele geçirdi. McCullough tutuklandığında suçunu itiraf etti ve "Cezamı çekmem doğru olacak" ifadelerini kullandı.

Soruşturmada McCullough'un kumar bağımlısı olduğu ve anne-babasının emekli maaşlarını kumarda kullanabilmek için öldürdüğü ortaya çıktı. Hakim, cinayetlerin "aylar süren düşünce ve planlamanın ardından" işlendiğini belirtti.

McCullough'un kardeşleri mahkemede yaptıkları açıklamada "yıkılmış ve perişan" olduklarını söylediler.