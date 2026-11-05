TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 05:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 05:28

Ara seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray’dan sert tepki: "Trump’ın siyasi sonunu ilan edenler yine yanılacak"

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin yaşadığı yenilginin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Başkan Donald Trump'ın politikalarını ve kazanımlarını tersine çevirme girişimlerinin "hüsranla" sonuçlanacağı vurgulandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ara seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray’dan sert tepki:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 05:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 05:28

’de düzenlenen ara seçimlerde ’nin yaşadığı yenilginin ardından yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. ’dan yapılan yazılı açıklamada, seçim mağlubiyetinin olası siyasi sonuçlarına atıfta bulunularak, "Radikal sol, yalan haber medyası ve profesyonel panik çevreleri Başkan Trump’ın siyasi sonunu her ilan ettiklerinde yanıldılar. Yine yanılacaklar. , Trump’ın başkanlığının son 2 yılında onun şimdiye dek hayata geçirdiği her icraatı tersine çevirmeye çalışacak ancak başarısız olacaklar" ifadelerine yer verildi.

Ara seçim yenilgisi sonrası Beyaz Saray’dan sert tepki: "Trump’ın siyasi sonunu ilan edenler yine yanılacak"

"AZİL DAHİL TÜM GİRİŞİMLER HÜSRANLA SONUÇLANACAK"

Trump’ın ara seçim sürecinde övgüyle söz ettiği göçmenlik, güvenlik, vergi ve enerji gibi alanlardaki politikalarına detaylı şekilde yer verilen açıklamada, "Başkan Trump’ın başarılarla dolu karnesi, onların silemeyeceği bir fark ortaya koyuyor: Sınır güvenliği, 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' (DEI) uygulamalarının sonlandırılması, enerji bağımsızlığı, çocuklarımızın korunması ve çok daha fazlası" ifadeleri kullanıldı. 

Trump’ın siyasi rakiplerinin her türlü hamlesine rağmen mücadeleyi sürdüreceği vurgulanarak, "Onu azletme, politikalarını geri alma veya yönetiminin kazanımlarını tersine çevirme girişimleri, radikal solun önceki girişimleriyle aynı kaderi paylaşacak: Hüsran. Başkan Trump mücadeleyi asla bırakmayacak" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD seçimlerinde hezimet sonrası Beyaz Saray'dan tehdit gibi paylaşım: Trump hala sizin başkanınız
ABD seçimlerinde sandıktan dolara darbe çıktı!
ETİKETLER
#donald trump
#Beyaz Saray
#ABD
#cumhuriyetçi parti
#demokratlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.