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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:54

ABD seçimlerinde sandıktan dolara darbe çıktı!

ABD ara seçimlerinde Demokratların güç kazandığını gösteren ilk sonuçlar, dolar üzerinde satış baskısı yarattı. Euro ve yen karşısında gerileyen dolar, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla değer kaybederken ABD Hazine tahvillerine talep arttı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD seçimlerinde sandıktan dolara darbe çıktı!
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:54

ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçları yalnızca siyasetin değil, finans piyasalarının da gündemini değiştirdi. Demokratların Başkan 'ın Cumhuriyetçi Partisi karşısında Kongre'de önemli kazanımlar elde etmesi, dolarda sert bir düşüşü beraberinde getirdi. Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla yatırımcılar hisse senetlerinde satışa yönelirken dolardan da çıkış hızlandı. Piyasalarda güvenli liman arayışı öne çıktı, ABD Hazine tahvillerine talep arttı.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ, EURO VE YEN YÜKSELDİ

Döviz piyasalarında seçim sonuçlarının etkisi kısa sürede hissedildi. , TSİ 07.39 itibarıyla dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazanarak 1,1249 seviyesine yükseldi. Japon yeni de dolar karşısında yüzde 0,7 güçlenirken dolar/yen paritesi 157,63 seviyesine çekildi.

Doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi ise aynı saatlerde yüzde 0,3 düşüşle 101,4 seviyesine geriledi.

ABD seçimlerinde sandıktan dolara darbe çıktı!

DEMOKRATLARIN YÜKSELİŞİ DOLARI DAHA DA BASKILAYABİLİR

Commonwealth Bankası Döviz Stratejisti Carol Kong'a göre, seçimlerde Demokratların elde ettiği kazanımlar dolar açısından yeni bir baskı unsuru olabilir. Kong, Demokratların Kongre'de güçlenmesinin Trump yönetiminin görev süresinin kalan bölümünde kamu harcamalarını artırma imkanını sınırlayabileceğini belirtti.

Böyle bir tablonun dolar üzerindeki satış baskısını daha da artırabileceğine dikkat çeken Kong, siyasi dengelerdeki değişimin piyasalarda yakından takip edildiğini söyledi.

ABD seçimlerinde sandıktan dolara darbe çıktı!

GÖZLER TRUMP'IN ATACAĞI ADIMLARDA

Seçim sonuçlarının ardından piyasaların gündeminde yalnızca Kongre'deki güç dengesi yok. Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanma ihtimali de yatırımcıların radarında.

Carol Kong, Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki kontrolü kaybetmesi durumunda Trump'ın nasıl bir yol izleyeceğinin belirsiz olduğunu vurguladı. Trump'ın daha önce seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardıman kampanyasını yeniden başlatabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini hatırlatan Kong, bölgedeki gelişmelerin döviz piyasaları açısından belirleyici olabileceğini ifade etti.

  

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ETİKETLER
#donald trump
#cumhuriyetçi parti
#demokratlar
#Japon Yeni
#Euro
#Ekonomi
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