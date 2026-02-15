Arjantinli bakana canlı yayında elektroşok verildi! İşe yarayıp yaramadığını öğrenmek istedi

Arjantin'in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve eyalet polisi tarafından suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen "G.L.O.V.E CD3" isimli eldiveni canlı yayın sırasında kendi üzerinde denedi. Quinteros, akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöktü

Eldiveni aktif şekilde kullandığı için şiddetli bir elektrik şoku hissettiğini belirten Quinteros, "Dayanılacak gibi değil. Videolarda görmüştüm ama insan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir elektrik boşalması hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi. Öyle ki başka hiçbir şeye güç yettiremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İŞE YARAYABİLİR DE YARAMAYABİLİR DE"

Quinteros, elektrik akımına bizzat maruz kaldıktan sonra yaşadığı deneyimi daha önce hiç yaşamadığını aktararak, "İşe yarayabilir de yaramayabilir de. Polise sokakta görevini yerine getirebilmesi için verilen ekipmanların test edilmesi gerekir." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında polis teşkilatının kullanımına sunulması planlanan yeni ekipmanlar tanıtıldı. Sergilenen malzemeler arasında balistik kasklar, biber gazı ve çeşitli düşük etkili silah sistemleri yer aldı.

Tanıtılan teknolojik ürünler içinde en fazla ilgiyi ise özel donanımlı eldiven çekti. Yetkililer, söz konusu ekipmanın sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililer, söz konusu ürünün hala deneme aşamasında olduğunu belirtti.