Arjantinli bakana canlı yayında elektroşok verildi! İşe yarayıp yaramadığını öğrenmek istedi

Arjantin Cordoba Güvenlik Bakanı Juan Pablo suçluları etkisiz hale getirmesi hedeflenen ve elektrik akımı üreten eldiveni canlı yayında kendi üzerinde denedi. Akımın şiddetiyle dizlerinin üzerine çöken Quinteros eldivenin insan elinden omzuna yayılan çok güçlü bir elektrik boşalmasına yol açtığını ve dayanılacak gibi olmadığını belirtti.

Arjantin'in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, düşük voltajlı elektrik akımı üreten ve eyalet polisi tarafından suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen "G.L.O.V.E CD3" isimli eldiveni canlı yayın sırasında kendi üzerinde denedi. Quinteros, akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöktü

Arjantin'in Cordoba eyaletinde Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, polis tarafından geliştirilen ve suçluları etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan düşük voltajlı elektrik akımı üreten 'G.L.O.V.E CD3' isimli eldiveni canlı yayında kendi üzerinde deneyerek akımın etkisini gösterdi.
Güvenlik Bakanı Juan Pablo Quinteros, eldiveni kendi üzerinde denedi ve akımın etkisiyle dizlerinin üzerine çöktü.
Quinteros, yaşadığı deneyimi 'dayanılacak gibi değil' ve 'sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi' olarak tanımladı.
Quinteros, eldivenin 'işe yarayabilir de yaramayabilir de' olduğunu belirterek, polis ekipmanlarının test edilmesi gerektiğini vurguladı.
Etkinlik kapsamında polis teşkilatına balistik kasklar, biber gazı ve çeşitli düşük etkili silah sistemleri gibi yeni ekipmanlar tanıtıldı.
Özel donanımlı eldiven, sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmayı hedefliyor ve hala deneme aşamasında bulunuyor.
Eldiveni aktif şekilde kullandığı için şiddetli bir elektrik şoku hissettiğini belirten Quinteros, "Dayanılacak gibi değil. Videolarda görmüştüm ama insan elinden omzuna kadar yayılan çok güçlü bir elektrik boşalması hissediyor, sanki aynı anda on bin mutfak çakmağı çarpıyormuş gibi. Öyle ki başka hiçbir şeye güç yettiremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"İŞE YARAYABİLİR DE YARAMAYABİLİR DE"

Quinteros, elektrik akımına bizzat maruz kaldıktan sonra yaşadığı deneyimi daha önce hiç yaşamadığını aktararak, "İşe yarayabilir de yaramayabilir de. Polise sokakta görevini yerine getirebilmesi için verilen ekipmanların test edilmesi gerekir." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında polis teşkilatının kullanımına sunulması planlanan yeni ekipmanlar tanıtıldı. Sergilenen malzemeler arasında balistik kasklar, biber gazı ve çeşitli düşük etkili silah sistemleri yer aldı.

Tanıtılan teknolojik ürünler içinde en fazla ilgiyi ise özel donanımlı eldiven çekti. Yetkililer, söz konusu ekipmanın sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililer, söz konusu ürünün hala deneme aşamasında olduğunu belirtti.

