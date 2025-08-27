Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

Gürcistan'da insan yaşamına dair yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında Kvemo Kartli bölgesine bağlı Orozmani kasabasında kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir alt çene kemiği buldu.

İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİLGİLER VERECEK

Tiflis'teki Ilia Devlet Üniversitesi'nde taş devri arkeolojisi Profesörü olan Giorgi Bidzinashvili yaptığı açıklamada, "Orozmani'den çıkan erken insan ve fosil hayvan kalıntılarının incelenmesi, bize Avrasya'nın ilk kolonilerinin yaşam tarzını belirleme olanağı sağlayacak. Orozmani'nin bize insanlık hakkında büyük bilgiler verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

FOSİLLER DE BULUNDU

Orozmani'deki kazılar sırasında arkeologlar ayrıca, kılıç dişli kaplan, fil, kurt, geyik ve zürafa gibi hayvanlara ait fosillerin yanı sıra bir dizi taş alet de ortaya çıkardı.

Bilim adamları, çene kemiği ve hayvan fosillerinin yakından incelenmesinin, erken insanların Afrika'dan ayrıldıktan sonra nasıl evrimleştiklerine, ne yediklerine ve iklimin nasıl olduğuna dair önemli cevaplar verebileceğini belirtti.

Arkeologlar 2022 yılında, aynı dönemde yaşamış erken insanlara ait bir diş de bulmuştu. Yakınlardaki Dmanisi köyünde de daha önce 1,8 milyon yıllık insan kafatasları ortaya çıkmıştı.