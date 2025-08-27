Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

Arkeologlar, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Orozmani kasabasında ilginç bir keşfe imza attılar. Kazı çalışmalarında insana ait 1,8 milyon yıllık bir alt çene kemiği bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 15:12

'da insan yaşamına dair yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında Kvemo Kartli bölgesine bağlı Orozmani kasabasında kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, insan türüne ait 1,8 milyon yıllık bir alt çene kemiği buldu.

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

İNSANLIK İÇİN BÜYÜK BİLGİLER VERECEK

Tiflis'teki Ilia Devlet Üniversitesi'nde taş devri arkeolojisi Profesörü olan Giorgi Bidzinashvili yaptığı açıklamada, "Orozmani'den çıkan erken insan ve hayvan kalıntılarının incelenmesi, bize Avrasya'nın ilk kolonilerinin yaşam tarzını belirleme olanağı sağlayacak. Orozmani'nin bize insanlık hakkında büyük bilgiler verebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

FOSİLLER DE BULUNDU

Orozmani'deki kazılar sırasında arkeologlar ayrıca, kılıç dişli kaplan, fil, kurt, geyik ve zürafa gibi hayvanlara ait fosillerin yanı sıra bir dizi taş alet de ortaya çıkardı.

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

Bilim adamları, çene kemiği ve hayvan fosillerinin yakından incelenmesinin, erken insanların Afrika'dan ayrıldıktan sonra nasıl evrimleştiklerine, ne yediklerine ve iklimin nasıl olduğuna dair önemli cevaplar verebileceğini belirtti.

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!

Arkeologlar 2022 yılında, aynı dönemde yaşamış erken insanlara ait bir diş de bulmuştu. Yakınlardaki Dmanisi köyünde de daha önce 1,8 milyon yıllık insan kafatasları ortaya çıkmıştı.

Arkeologlardan ilginç keşif: 1,8 milyon yıllık ve insana ait!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Migren ağrıları ölümcül hastalık çıktı! Üstelik 20 senedir onunla beraberdi
TikTok ve YouTube'da yayılan tehlikeli akım: Çocuklar susuzluk ve bağırsak tıkanıklığından ölüyor!
ETİKETLER
#arkeoloji
#gürcistan
#fosil
#Insan Tarihi
#Orozmani
#İnsan Türü
#Kvemo Kartli
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.